Brad Pitt začenja novo kariero v glasbeni industriji

Igralec Brad Pitt je združil moči z glasbenim producentom Damienom Quintardom, ki je bil za svoje delo nagrajen tudi z emmyjem. Skupaj bosta po popolni prenovi ponovno odprla glasbeni studio Miraval Studios v Corrensu v Franciji, ki velja za enega legendarnih snemalnih objektov. Gre za dvorec, ki je že gostil legendarne glasbenike, kot so skupina Pink Floyd, The Cranberries in pevec Stinga.

Glasbeni studio je bil zgrajen že leta 1977, skoraj dve desetletji pa ga ni uporabljal nihče. To se bo zdaj spremenilo, saj sta se Brad Pitt in Damien Quintard odločila vzeti vajeti v svoje roke. Glasbeni producent je ob tem dejal: "Z Bradom sva se ujela že takoj na prvem srečanju. Pogovarjala sva se in povsem me je osupnil s svojim občutkom za glasbo in natančnostjo pri njeni analizi."

V posodobljeni studio bodo vključili velik del izvirne snemalne opreme, ki pa bo integrirana v sodobno okolje, katerega detajle sta oblikovala Pitt in Quintard osebno. Ponaša se tudi z več snemalnimi kabinami, delovnimi postajami za montažo zvoka in videa, redko glasbeno opremo, sintetizatorji in medetažo s pogledom na celoten studio.

Glasbeniki, ki bodo snemali v studiu, bodo nastanjeni v posebnem stolpu dvorca, kar jim bo omogočalo, da bodo blizu svojih delovnih prostorov. Prav tako bodo lahko dostopali do bazena, med njihovim bivanjem pa jih bodo z gostinsko ponudbo razvajali kuharski mojstri, ki bodo živeli na posestvu.

Do dvorca Miraval pa posebno ljubezen goji zlasti igralec Brad Pitt, ki je nepremičnino kupil že leta 2012 skupaj s takratno partnerico Angelino Jolie. V kapeli na posestvu se je leta 2014 par tudi poročil. Čeprav sta se leta 2016 ločila, je Brad Pitt ostal lastnik posestva, ki je do zdaj slovel predvsem po vinogradih.

Glasbeni producent je na koncu izpostavil, da se bo Bradova vizija za dvorec skupaj z njegovo strastjo do realizacije ideje zagotovo izkazala za nekaj neverjetnega. Brad Pitt napoveduje, da naj bi glasbeni studio svoja vrata odprl konec letošnjega poletja.

