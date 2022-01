To je razlog, da Brad Pitt trenutno ne hodi na zmenke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 22. uri si boste na Planetu lahko ogledali kriminalno dramo Prestopniki (Sleepers), v kateri v glavnih vlogah nastopajo Kevin Bacon, Rober De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patric in tudi Brad Pitt, ki je pred kratkim razkril, zakaj trenutno ne hodi na zmenke.

Brad Pitt je v enem od zadnjih intervjujev priznal, da čaka na tisto pravo osebo. Igralcu to onemogoča predvsem drama, v katero sta zadnjih pet let ujeta z nekdanjo ženo Angelino Jolie. Toliko časa se namreč že borita na sodišču za deljeno skrbništvo nad njunimi šestimi otroki. Navkljub želji po spoznanju tiste prave pa ima igralec Brad Pitt zadržke pred zmenki.

"Želim si spoznati nekoga posebnega, s katerim bi preživel življenje. Težava je samo v tem, da ne morem normalno zapustiti hiše in se dobiti z dekletom, ne da bi tabloidi o tem širili govorice," je priznal zvezdnik. Bradovo ljubezensko življenje že od nekdaj spremljajo paparaci in preostali novinarji. V šali je igralec dejal, da si za to na razne prireditve ne upa povabiti niti matere: "Bilo bi zelo neprijetno, če bi tudi zanjo napisali, da je moje dekle."

Zato se z oskarjem nagrajeni zvezdnik izogiba raznim zmenkom. V enem od intervjujev pa je zatrdil: "Osredotočam se predvsem na svojo družino, dobrodelne projekte in svoje delo. To so trenutno moje prioritete."

V nadaljevanju pa je iskreno priznal še, da si želi pred novo zvezo pustiti preteklost, ki je povezana z nekdanjo ženo Angelino Jolie, za seboj. "Upam samo, da si bova z Angelino enkrat lahko odpustila napake. Vsaj zaradi otrok, če že ne zaradi česa drugega."

Brada Pitta si boste lahko v glavni vlogi ogledali nocoj na Planetu v filmu Prestopniki (Sleepers), ki se bo začel ob 22.00. Pred tem pa ne zamudite še akcijskega filma Umri pokončno 4 (Live Free or Die Hard), ki bo na sporedu ob 19.45.

