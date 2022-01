Tega o igralcu gotovo še niste vedeli!

Nocoj si boste lahko na Planetu ob 21.45 ogledali kriminalni film z naslovom Šakal (The Jackal). V glavni vlogi bo poleg Richarda Gera nastopil tudi Bruce Willis. V nadaljevanju si lahko o njem in njegovem ustvarjanju preberete sedem zanimivosti, ki jih gotovo še ne poznate.

1. Igralec se je rodil v Nemčiji.

Walter Bruce Willis se je rodil 19. marca 1955. Njegov oče je bil vojak, ki je služil v Idar-Obersteinu v Zahodni Nemčiji. Le dve leti pozneje sta se starša David in Marlene Willis preselila v Carneys Point v New Jersey, kjer je obiskoval srednjo šolo, nato pa še državno univerzo Montclair, kjer se je zvezdnik tudi prvič preizkusil v igralstvu. Po drugem letniku se je Willis odločil, da bo zapustil fakulteto in se odpravil v New York.

2. Igralec je veljal za enega najboljših natakarjev v New Yorku.

Medtem ko je obiskoval avdicije, je Bruce Willis v ameriškem mestu New York delal kot natakar v baru Chelsea Central, v soseski Upper West Side. Po besedah igralca Johna Goodmana, ki je Willisa poznal, preden je katerikoli od njiju postal slaven, je Willis izstopal že takrat. "Bruce je bil najboljši natakar v New Yorku," je Goodman povedal za New York Post leta 2017. "Celo noč je zabaval vse obiskovalce. Bil je neverjeten."

3. Igralec je s svojo avdicijo za to serijo rešil njen obstoj.

Bruce Willis je pred sodelovanjem v seriji Delo na črno (Moonlighting) opravil le nekaj odrskih del in vlog v filmih, kot sta Prvi smrtonosni greh (The First Deadly Sin) iz leta 1980 s Frankom Sinatro in Obsodba (The Verdict) s Paulom Newmanom iz leta 1982. Takrat se je pokazalo, da je vlogo Davida Addisona težko upodobiti, tako da je televizijska mreža želela plačati ustvarjalcu Glennu Gordonu Caronu, režiserju Bobu Butlerju in soigralki Cybill Shepherd, da bi projekt opustili. Potem pa je Bruce Willis uspešno opravil avdicijo − "premagal" tri tisoč ljudi − in si zagotovil vlogo. Snemanje serije je potekalo od leta 1985 do leta 1989.

Bruce Willis in Cybill Shepherd v seriji Delo na črno (Moonlighting). 4. Igralec je za vedno spremenil višino plače v Hollywoodu.

Med snemanjem serije Delo na črno (Moonlighting) je Bruce Willis svoj prosti čas preživljal na snemanju celovečernih filmov, kot je denimo Zmenek na slepo (Blind Date) iz leta 1987. Toda šele film Umri pokončno (Die Hard) iz leta 1988 je igralca svetu predstavil kot senzacijo. Akcijski film, ki ste ga na Planetu lahko videli na silvestrski večer, je bil velika uspešnica in 20th Century Fox se je strinjal, da bo Willisu plačal za tisti čas astronomsko vsoto pet milijonov dolarjev za vlogo. Takrat so denimo veliki zvezdniki, kot sta Tom Cruise in Michael J. Fox, dobivali približno tri milijone dolarjev na film. "To je bilo veliko denarja," je leta 2007 povedal Willis za Entertainment Weekly. "In prej sem bil samo televizijski igralec! Dan po tem, ko sem podpisal pogodbo, se je plača vsakega igralca v Hollywoodu povečala na pet milijonov dolarjev."

Bruce Willis v filmu Umri pokončno (Die Hard). 5. Zgodbo za enega od svojih filmov je igralec napisal na podlagi pesmi.

Po uspehu, ki ga je Bruce Willis požel s filmom Umri pokončno (Die Hard), je začel v Hollywoodu veljati za osebo, ki lahko filmske projekte spravi na povsem drug nivo. Leta 1991 je zaigral v filmu Hudson Hawk, katerega scenarij je deloma temeljil na pesmi, ki jo je napisal Robert Kraft leta 1981. Robert, ki je poznal Bruca iz časov, ko je bil ta natakar, mu je pesem pokazal. Z leti sta pesem še naprej oblikovala in ji dodajala like ter zgodbe. Sčasoma je končala v rokah scenaristov Stephena De Souze in Daniela Watersa ter postala podlaga za film.

6. Igralec je imel svojo risanko.

Igralec Bruce Willis je leta 1996 posodil svoj glas junaku risanke z naslovom Bruno the Kid, in sicer za eno sezono. Bruno je bil tudi vzdevek zvezdnika med njegovim odraščanjem in tudi ime njegovega glasbenega alter ega. Leta 1987 je namreč Bruce Willis izdal glasbeni album z naslovom The Return of Bruno.

7. Igralec je sprejel marsikatero stransko vlogo, četudi ni dosegala njegovih standardov.

V nasprotju s konvencionalno modrostjo tiste dobe je Bruce Willis svoj uspeh kot akcijski junak izkoristil tudi za delo z igralci in režiserji, ki so se mu zdeli zanimivi, četudi je to pomenilo, da bo nastopil v manjši stranski vlogi. (Willis je na platnu v filmu Šund (Pulp Fiction) iz leta 1994 preživel le 22 minut kot boksar Butch Coolidge.) Za film Ne imejte me za norca (Nobody’s Fool) iz leta 1995 je običajni honorar 15 milijonov dolarjev celo zmanjšal na 1.400 dolarjev na teden, saj se mu je ponudila priložnost delati s slavnim Paulom Newmanom.

