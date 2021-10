Zvezdnica se je na snemanju tega filma tako pošalila na račun soigralčeve poškodbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.00 uri si boste na Planetu lahko ogledali film Nova v družini (The Familly Stone). Gre za romantično komedijo, v kateri v glavnih vlogah nastopajo Claire Danes, Rachel McAdams, Dermot Mulroney in Diane Keaton, videli pa boste lahko tudi Sarah Jessico Parker in Luko Wilsona. Prav zadnji se je na snemanju poškodoval, na njegov račun pa se je pošalila glavna igralka Diane Keaton.