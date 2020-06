Med snemanjem vročega prizora zvezdnik povsem izgubil glavo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali komedijo Zamenjava (The Change-Up), v kateri igrata tudi Ryan Reynolds in Olivia Wilde. Filmski zvezdnik, ki so ga pred leti razglasili za najbolj seksi moškega na svetu, je priznal, da je bilo snemanje vročega prizora s postavno soigralko precej drugačno, kot bi si lahko predstavljali.

Preden je komedija Zamenjava (The Change-Up) prišla v kinodvorane, je Ryan Reynolds gostoval v oddaji The Tonight Show z voditeljem Jayem Lenom, v kateri je spregovoril tudi o snemanju filma. Še posebej zanimive so bile podrobnosti s snemanja vročega prizora s soigralko Olivio Wilde.

"V tem prizoru sem ji moral sleči majico in modrček, na prsih pa je imela nalepki, na kateri je narisala 'smeška'," je pripoved začel Reynolds. "V trenutku sem pozabil vse svoje besedilo v tem prizoru. Pravzaprav ne samo v tem prizoru, ampak v vseh filmih, ki sem jih kadarkoli posnel."

Igralka Olivia Wilde v filmu Zamenjava

S tem pa so se igralčeve težave šele dobro začele. "Potem je Olivia, tako kot je bilo zapisano v scenariju, prijela moje roke in jih položila na svoje prsi. Moje dlani so bile precej potne, čeprav sem se močno trudil, da ne bi bil videti kot 14-letnik," je priznal igralec.

"Ko smo končali snemanje, sem umaknil roke z njenih prsi, pogledal navzdol in tam spet zagledal dva nasmejana obraza. Pojma nisem imel, kaj naj storim. Prizora je bilo konec, jaz pa sem refleksno kot idiot položil roke nazaj na njene prsi. Mislil sem, da to počnem, da bi jih zakril, ampak sem se potem hitro začel zavedati, da je meja med kavalirstvom in spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu lahko zelo tanka," je v smehu neroden položaj pojasnil igralec.

Odbito komedijo Zamenjava (The Change-Up) z Ryanom Reynoldsom, Olivio Wilde in Jasonom Batemanom si lahko ogledate nocoj ob 20. uri na Planetu.

