"Tako bom mami izpolnil veliko željo" #video

Kviz Milijonar lahko na Planetu od zdaj spremljate ob sobotah ob 20. uri. Tokrat se bo v kvizu preizkusil tudi novinar, modni poznavalec, pevec in človek tisočerih talentov Tomaž Mihelič Marlenna.

Sicer mojster nastopanja, vajen televizijskih odrov, se bo tokrat znašel v nepredvidljivem položaju. Tomaž Mihelič Marlenna, je že sodeloval v kvizih, a tik pred nastopom v priljubljenem Milijonarju nam je priznal, da še nikoli v življenju ni imel take treme. Strah me je, zares me je strah, je bilo mogoče slišati, še preden se je usedel na znameniti stol.

Pravi, da bo z udeležbo na kvizu Milijonar uresničil veliko željo svoji mami, ki pa je velika oboževalka Jureta Godlerja. Zdaj boš videl, da nič ne veš, mu je dejala, ker on (Jure Godler, op. p.) je pa enciklopedija.

Ne glede na osvojeni znesek pa so Tomaževa družina in prijatelji lahko nanj ponosni, saj bo ves priigrani denar podaril tistim, ki ga potrebujejo. Nedavni obisk Afrike ga je soočil s kruto realnostjo življenja na črni celini. Zato ni čakal križemrok, ampak je zavihal rokave in se držal reka, da štejejo dejanja, ne besede.

"Imajo ideje, nadarjeni so, nimajo pa te odskočne deske. Če pomagaš enemu, pomagaš vsej družini, "pravi Tomaž.

Ustanovil je humanitarno-umetniški Zavod sestre Marlenne, tako bo z donacijami poskušal pomagati ljudem v stiski. Na Instagramu je svojim sledilcem že predstavil očeta Joshuo, ki je oče dveh šoloobveznih otrok. Pred nekaj urami pa je Tomaž že sporočil, da je pomoč dosegla tudi to družino in so lahko kupili prvi dve kravi.

Na spodnji fotografiji vidite fanta Magica, ki mu je Tomaž prav tako priskočil na pomoč.

Instagram Tomaža Miheliča Foto: osebni arhiv

Motivacija je zato velika, veliko pa je tudi ljudi, ki to finančno pomoč potrebujejo, zato bo vsak evro prišel prav. Poskušal bo osvojiti čim višji znesek, pri tem pa računa tudi na splošno razgledanost, Jureta Godlerja in tudi malce sreče. Pravi, da se ne boji vprašanj iz sveta športa, mode ter glasbe. Načrte pa mu lahko prekrižata matematika in zgodovina.

Po dolgih letih pa je ugotovil tudi, da ima ADHD. Gre za motnjo pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo – skrajšano ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), kar mu lahko povzroči še dodatno zmešnjavo v glavi.

