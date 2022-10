Drzen zvezdniški večer: igralka in manekenka v prosojnih oblekah #foto

V množici slavnih, ki so se zbrali na slavnostnem večeru ameriške filmske akademije, sta s svojima drznima opravama izstopali igralka Olivia Wilde in manekenka Kaia Gerber.

V Los Angelesu je v nedeljo zvečer ameriška filmska akademija priredila slavnostni večer, na katerem so se poklonili izbranim filmskim ustvarjalcem. Zaradi njihovih dosežkov v filmski industriji so tokrat počastili igralki Julio Roberts in Tildo Swinton, režiserja Steva McQueena in producentko Miky Lee.

Med gosti večera se je zvrstila praktično vsa hollywoodska smetana od Georgea Clooneyja z ženo Amal do Jessice Chastain in Glenn Close, z drzno modno opravo pa sta med njimi izstopali igralka in režiserka Olivia Wilde ter manekenka Kaia Gerber, sicer hči legendarne Cindy Crawford.

Tako Olivia Wilde kot Kaia Gerber sta se pred fotografskimi objektivi sprehodili v prosojnih opravah, ki sta več razkrivali kot skrivali. Foto: Profimedia

Z objemom ovrgli govorice o rivalstvu

Drug opazen dvojec, o katerem po slavnostnem večeru govori ves splet, pa sta manekenka Hailey Bieber ter pevka in igralka Selena Gomez, ki sta fotografom pozirali prisrčno objeti in s tem sporočili, da med njima ni rivalstva, o katerem se že leta ugiba.

Hailey Bieber je namreč žena pevca Justina Bieberja, Selena Gomez pa je bila njegovo dolgoletno dekle.

