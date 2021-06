Zakonca Bieber obiskala Macronova, a nihče ne ve, zakaj

Potem ko je Justin Bieber na Instagramu objavil fotografijo brez spremnega zapisa, na kateri z ženo Hailey pozirata s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in negovo ženo Brigitte, so se njegovi sledilci in številni mediji začeli spraševati, čemu so se sestali.

Francoski časnik BFMTV poroča, da so se zakonci pogovarjali o "mladostniški problematiki", čeprav mediji in javnost o tem sestanku niso bili obveščeni, niti ne znajo razložiti okoliščin njihovega srečanja.

Za uradni obisk predsednika oblečena neprimerno

Medtem ko francoski mediji še vedno ugibajo, če je bilo nihovo druženje uradne narave ali ne, pa so številni ob tem komentirali tudi opravo zakoncev Bieber. Če je šlo za uradni sestanek, za to veljajo določeni protokoli in zapovedi glede garderobe.

Športni copati, ki jih je nosil 27-letni glasbenik, so za to neprimerni, a še veliko bolj neprimerna je oprava njegove 24-letne žene in manekenke. Obleka veliko preveč razkriva, saj kazanje trebuščka in hrbta pri srečanju s predsednikom ni sprejemljivo, prav tako niso dovoljeni odprti salonarji.

