"Storil je prav vse napake, ki jih mladi zvezdnik lahko stori. Tudi takšne, ki so ga skorajda uničile." S temi besedami se začne uvod v intervju z Justinom Bieberjem v najnovejši številki revije GQ, v katerem je danes 27-letni pevec odkrito spregovoril o svoji borbi z odvisnostjo od drog.

V najtežjem obdobju, ko ni videl izhoda iz pekla zasvojenosti, je bila situacija tako resna, da so njegovi varnostniki ponoči prihajali v njegovo sobo in preverjali, ali mu srce še bije, je razkril.

Foto: Guliverimage

"Bil sem tako uspešen, obenem pa tako zelo žalosten. V meni je bilo polno nerazrešenih tegob in mislil sem, da bo uspeh v karieri to popravil," je dejal Bieber, ki je marihuano začel kaditi že v zgodnjih najstniških letih, pozneje pa je "napredoval" do raznih tablet in drugih težkih drog.

"Droge so mi pomagale od otopelosti, da sem se lahko prebijal iz dneva v dan," je pojasnil.

Leta 2018 se je poročil s Hailey Baldwin. "Prvo leto zakona je bilo res težko," je priznal, nato pa je v ženi našel oporo, da je lahko začel razreševati svoje travme in se zdraviti zaradi zasvojenosti.

Foto: Reuters

"Nihče zame ni skrbel tako, kot to počne ona," je dejal, "preden sem jo spoznal, se nisem imel česa veseliti. Nisem imel družine, nisem imel nikogar, ki bi ga lahko imel rad, ki bi se mu lahko zaupal. Zdaj pa to imam."

Oglejte si še: