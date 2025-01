Igralec in manekenka sta v novo leto vstopila vsak zase, decembra sta se namreč po treh letih zveze razšla.

Proti koncu leta 2024 sta se razšla igralec Austin Butler in manekenka Kaia Gerber, je poročal spletni tabloid TMZ in navedel besede neimenovanega vira, da je bil razhod sporazumen in da med njima ni nobenih zamer. "Njuno razmerje se je preprosto izteklo," je poročal TMZ.

Da sta zvezdnik filma Elvis in hči supermanekenke Cindy Crawford zaljubljena, se je prvič začelo govoriti decembra 2021, uradno pa sta se v javnosti skupaj pojavila marca 2022. O svojem razmerju v medijih nista želela govoriti, a sta bila na vseh javnih dogodkih neločljiva.

Kaia Gerber in Austin Butler ob premieri filma Elvis na filmskem festivalu v Cannesu leta 2022 Foto: Guliverimage

Zadnjič so ju skupaj opazili oktobra lani, silvestrovala pa nista več skupaj. 23-letna manekenka je bila v Mehiki s staršema, bratom in njegovim dekletom, medtem ko 33-letnega Butlerja tam ni bilo.

