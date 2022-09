Harry Styles ob prisotnosti dekleta poljubil soigralca in pljunil v drugega #video

Film Don't Worry Darling, katerega je režirala igralka Olivia Wilde in v njem tudi nastopila, je na festivalu prejel petminutne stoječe ovacije. Medtem ko je občinstvo vzklikalo in ploskalo, je Harry Styles pristopil do igralskega kolega Nicka Krolla, ga poljubil na ustnice in potegnil v objem. Oba sta nosila celo ujemajoči modri obleki.

Film se je, zahvaljujoč razmerju med Stylesom in Wildovo, prebil na številne naslovnice, pa tudi zaradi domnevnega spora med Olivio Wilde in Florence Pugh, ki prav tako igra v filmu. Wildova in Pughova naj bi se držali na razdalji, kar nakazuje tudi dejstvo, da se Pughova ni udeležila novinarske konference.

Harry Styles, Gemma Chan, ki v filmu igra Shelley, Chris Pine in Olivia Wilde Foto: Reuters

Pljunil naj bi v soigralca Chrisa Pina

Po spletu pa je zaokrožil tudi posnetek, na katerem naj bi Harry Styles pljunil v soigralca Chrisa Pina, ki je sedel na stolu zraven njegovega dekleta, ki naj bi bil sicer rezerviran zanj.

Na posnetku je videti Harryja, ki prihaja proti Chrisu Pinu in njegovemu dekletu. Ko se usede na stol poleg njiju, domnevno pljuni v soigralca Pina. Ta namreč preneha ploskati, pogleda v svoje hlače, zmaje z glavo in se začne smejati, Wildovi pa je glede na izraze na njenem obrazu precej nerodno.

Dan po dogodku se je oglasil tiskovni predstavnik Chrisa Pina in dejal, da Harry ni pljunil vanj in da se ustvarja nepotrebna drama. "Med njima je samo spoštovanje, vsako drugo namigovanje pa je očiten poskus ustvarjanja drame, ki je preprosto ni," je še dodal.

Harryjevi oboževalci nasprotujejo zvezi z Wildovo

Harryjevi oboževalci se zdaj sprašujejo, ali je Styles zaradi jeze res pljunil v Pina ali pa gre le za šalo. Nekateri celo domnevajo, da je iskal svoja sončna očala, ki pa jih je imel na svojem stolu. Harryjevi oboževalci so namreč ostri nasprotniki zveze z Olivio Wilde, ker je zaradi njega zapustila moža in dva otroka ter ker je deset let starejša.

Kljub nasprotovanju mnogih pa sta Harry in Olivia par že dve leti. Ker je v njem prepoznala igralski potencial, ga je povabila, da zaigra tudi v njenem novem filmu.

Harry Styles, Sydney Chandler, ki prav tako igra v filmu, in Olivia Wilde na rdeči preprogi 79. Beneškega filmskega festivala Foto: Reuters