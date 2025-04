Med izbranci izstopata predvsem dve imeni, ki v filmskem svetu veljata za vzhajajoči zvezdi. Paul Mescal, ki je navdušil v filmu Gladiator II., bo upodobil Paula McCartneyja, zvezdnik filma Saltburn Barry Keoghan pa Ringa Starra. V vlogah Johna Lennona in Georgea Harrisona se jima bosta pridružila še Harris Dickinson, ki je v glavni vlogi zablestel v filmu Babygirl, in Joseph Quinn, ki je z Mescalom zaigral v nadaljevanju Gladiatorja.

Izid filmskega projekta Sony Pictures v štirih delih je predviden aprila 2028. Ob tem se marsikdo sprašuje, zakaj bodo posneli kar štiri filme. Režiser Sam Mendes je pojasnil, da bo vsak član predstavil zgodbo s svojega zornega kota. "Vsi štirje filmi bodo skupaj pripovedovali zgodbo o največji skupini v zgodovini," je dejal in dodal, da bo snemanje vseh štirih delov predvidoma končano v enem letu.

Na fotografiji (od leve proti desni): Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) in Joseph Quinn (George Harrison) Foto: Profimedia

Na predstavitvenem dogodku je igralska zasedba ob prihodu na oder prejela bučen aplavz občinstva, nad izborom igralcev pa niso bili navdušeni uporabniki družbenih omrežij. "Kako bodo posneli film o skupini iz Liverpoola, če v zasedbi ni nikogar iz Liverpoola?" se je vprašal eden, nekdo drug pa je dodal: "Nič ti ne pomaga, da imaš dobro igralsko zasedbo, če ni nihče podoben dejanskim članom."

Paul McCartney, John Lennon, George Harrison in Ringo Starr leta 1964 ob prihodu na londonsko letališče. Foto: Guliverimage

S filmi bodo predstavili zgodbo štirih fantov iz Liverpoola, ki so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja s svojo glasbo obnoreli ves svet. McCartney, pokojna Lennon in Harrison ter Starr so skupino ustanovili leta 1960 v Liverpoolu in z ritmi rock'n'rolla kmalu postali najvplivnejša in najuspešnejša glasbena skupina vseh časov.Med njihovimi največjimi uspešnicami so pesmi Here Comes The Sun, Let It Be, Yellow Submarine in številne druge, ki si jih tudi petdeset let po njihovem razhodu prepevajo ljubitelji njihove glasbe.