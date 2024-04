Legendarnega člana legendarne liverpoolske zasedbe The Beatles in enega največjih glasbenih ustvarjalcev vseh časov, 81-letnega sira Jamesa Paula McCartneyja, so fotografi ujeli v sončnem Los Angelesu v Kaliforniji med vožnjo z avtomobilom chevrolet corvette pete generacije, v modrem kabrioletu z letnico 2003, ki so ga izdelali za 50. obletnico corvette.

Paula McCartneyja so ujeli, medtem ko je zapuščal glasbeni studio:

Po poročanju Avto magazina so tovrstne avtomobile prenehali proizvajati pred natanko 20 leti, v Evropi podoben avto stane med 20 tisoč in 40 tisoč evri, odvisno od ohranjenosti posameznega primerka. V McCartneyjevem primeru gre za kabrioleta oziroma roadsterja modre barve z bež streho. Podrobnejši ogled fotografij razkrije, da je bil sprednji del vozila ob trku že poškodovan.

Avtomobilska zbirka Paula McCartneya je ocenjena na okoli 12 milijonov dolarjev (oziroma 11,2 milijona evrov). Najcenejši avtomobil v njegovi zbirki naj bi bila prav corvetta. Foto: Profimedia

Njegova avtomobilska zbirka ocenjena na več kot 11 milijonov evrov, njegovo najljubše vozilo ostaja corvetta

Avtomobilska zbirka Paula McCartneyja je ocenjena na okoli 12 milijonov dolarjev (oziroma 11,2 milijona evrov), a kot poročajo nekateri mediji, je prav vozilo corvette njegovo najljubše, a tudi najcenejše vozilo v zbirki. Paul McCartney velja za enega najplodnejših piscev glasbe sodobnega časa. V svoji karieri je napisal več kot tisoč skladb, mnoge med njimi, med drugim Yesterday, Let it be, Hey, Jude, pa so postale tudi velike uspešnice. Njegovo premoženje ocenjujejo na več kot milijardo evrov (okoli 1,2 milijarde dolarjev ali 1,12 milijona evrov).

Angleški pevec, skladatelj in bas kitarist, ki je za svoje delo v glasbeni industriji prejel več nagrad grammy, v Veliki Britaniji hrani lepo število starodobnikov, med katerimi prednjačijo avtomobili znamke aston martin, njegovo zbirko pa sestavljajo še avtomobili znamk rolls royce in mini.

Oglejte si še: