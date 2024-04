Prvič v Sloveniji: Teslina je odprta za vse, cene pa zanimive

Tesla je v Sloveniji svojo prvo hitro polnilnico odprla tudi za avtomobile konkurenčnih znamk. Polnjenje poteka prek Tesline aplikacije in je za uporabnika preprosto, predvsem pa so zanj zelo ugodne cene. Odprte polnilnice v Žirovnici so prvi korak vstopa Tesle na trg ponudnikov javnega polnjenja, kjer vsaj z vidika konkurence in ponujenih cen trg že deluje.

Teslino polnilnico v Žirovnici smo obiskali že večkrat, tokrat pa tudi prvič z avtomobilom druge znamke. To je bil BMW i5 M50, električna nemška poslovna limuzina. Ta je lahko dimenzijsko primerljiv s teslo modelom S, zato s parkiranjem v označena mesta med polnilnicami ni bilo težav. Najprej je bilo treba priklopiti polnilni kabel, kar je prvi korak pri polnjenju na Teslinih polnilnicah.

Foto: Gregor Pavšič

Ostali del postopka se opravi prek Tesline aplikacije, ki zdaj ni več namenjena le lastnikom njenih avtomobilov.

Že na prvi strani se pokaže povezava do iskalnika polnilnic. Ker aplikacija ve, kje se nahajamo, je tudi takoj predlagala polnilnice v Žirovnici.

Sledil je potrditveni klik, nato izbira oznake polnilnice, s katere smo vzeli kabel, in nato se je polnjenje že začelo.

Zanimiva podrobnost – postopek ni zahteval potrditve bančne transakcije, kar je pri neposrednih plačilih sicer praksa pri ostalih ponudnikih.

Aplikacija je med polnjenjem prikazovala moč polnjenja, izračun stroška in količino celotne prenešene energije.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ena kilovatna ura je včeraj dopoldne v Žirovnici stala 54 centov, v popoldanski konici bi bila cena pet centov višja. Ob sklenjeni naročnini (13 evrov) bi bila cena včeraj še za 14 centov nižja. V primeru testnega BMW i5 bi se naročnina povrnila po približno štiristo kilometrih.

Pri povprečni porabi 18 kilovatnih ur na sto kilometrov bi polnjenje gosta na Teslini hitri polnilnici stalo 9,7 evra. Lastnik tesle bi za enako polnjenje plačal 7,2 evra, enako tudi gost s sklenjeno naročnino 13 evrov.

Taka cena pa je za polnjenje z močmi krepko prek sto kilovatov (če to avtomobil omogoča) ugodna, saj polnjenja na takih polnilnicah za večino lastnikov predstavljajo manjši del polnjenj na letni ravni.

Cene za polnjenje Radovljica-Ljubljana (16.4. dopoldne):

1 kWh 100 km (18 kWh) Tesla - lastniki 40-45 centov 7,2 - 8,1 EUR Tesla - gosti 54-59 centov 9,7 - 10,6 EUR Tesla - gosti naročnina (12,99 EUR) 40-45 centov 7,2 - 8,1 EUR Ionity redna cena 79 centov 14,2 EUR Ionity naročnina (5,9 evra) 59 centov 10,6 EUR Petrol 50 kW 50 centov 9 EUR Petrol nad 100 kW 70 centov 12,6 EUR

Trg deluje: pri elektriki že veliko večje razlike kot pri fosilnih gorivih

V sosednji Radovljici bi na primerljivi polnilnici Ionity za eno kilovatno uro brez naročnine (ta je pri Ionity 5,9 evra) plačali 79 centov, z naročnino pa 59 centov. Petrolova 50-kilovatna polnilnica DC stane brez akcij 50 centov na kilovatno uro, ultra zmogljiva v Ljubljani pa 70 centov za kilovatno uro. Brez naročnin je razlika v ceni vse do 25 centov na kilovatno uro, kar pri sto kilometrih vožnje že pomeni razliko okrog pet evrov.

Ker smo bili na Gorenjskem ravno z avtomobilom BMW, omenimo še ceno prek njihove storitve BMW Charging – ob naročnini 7,32 evra bi ena kilovatna ura stala na katerikoli Petrolovi hitri polnilnici 50 centov, ta paket ne vključuje cenejših cen pri Ionity.

Foto: Gregor Pavšič

Po avtomobilskem vstop tudi na trg javnih polnilnic

Tesla se je tako podala na javni trg električnih polnilnic tudi v Sloveniji. Žirovnica je predvidoma šele prvi korak, saj nameravajo predvsem okrog Ljubljane širiti mrežo polnilnic – prestolnica z obstoječimi več ne zadostuje niti za domače, kaj šele tuje uporabnike.

Ko bo imela Tesla tudi v Ljubljani naprednejše polnilnice (V4), se bodo aktivno vključili na trg ponudnikov javnega polnjenja. Več ponudnikov pa pomeni dobre novice za uporabnike, saj to prinaša boljše cene in ugodnejše pakete uporabe. Širitev nudenja polnjenja za vse znamke avtomobilov pa pomeni za Teslo kajpak tudi velik izziv, saj trenutno število hitrih polnilnic za poletne konice že zdaj ne zadostuje.

Žirovnica je strateška točka za tujce z električnimi avtomobili

Lokacija v Žirovnici je z vidika slovenskih voznikov morda manj pomembna, strateško pa bo že poleti ena bolje obiskanih, in to kljub dejstvu, da je treba zanjo za pet minut zaviti z avtoceste. Najbolj zanimiva bo za turiste iz zahodne in severne Evrope, ki se bodo v naslednjih mesecih peljali mimo. To bo alternativa polnilnicam Ionity v bližnji Radovljici (počivališče ob avtocesti), predvsem pa novim Petrolovim močnim polnilnicam v Ljubljani (Barje). Teslina cena je zelo konkurenčna že brez naročnine, in to tudi za lastnike avtomobile drugih znamk.