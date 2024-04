Kakšna bo preventiva? Nov servis za baterije vozil v Ljubljani. #foto

V Ljubljani so odprli večji vzdrževalno-diagnostični center za baterije električnih avtomobilov, tovornjakov in avtobusov. Razkrili so tudi varnostne ukrepe za delo z visokonapetnostnimi baterijami.

Skupina Emil Frey je v Ljubljani odprla vzdrževalni center za baterije. Ta pod vodstvom Autocommercea nudi celovite storitve vzdrževanja in obnove litij-ionskih baterij za osebna in gospodarska električna vozila različnih znamk. Tam bodo opravljali diagnostiko, popravila in obnovo litij-ionskih baterij tipov NMC in LFP. Začeli bodo z znamkami pod okvirjem skupine, a v prihodnje želijo pridobiti ustrezne certifikate tudi za delo z avtomobilskimi baterijami drugih proizvajalcev.

Foto: Žiga Intihar

Trije sklopi delavnice, čakajo tudi dolgo mostno dvigalo

Delavnica je sestavljena iz treh sklopov – delavnice, namenjene popravilu baterij, namenskega zunanjega skladišča za baterije ter posebnega delovnega mesta za popravilo električnih avtobusov in tovornjakov. Pri delu z visokonapetostnimi baterijami so potrebni ustrezni varnostni preventivni ukrepi in tudi oprema.

Tako so na voljo specialna orodja za diagnosticiranje, popravilo in testiranje baterij, za lažje in varnejše rokovanje z baterijami so namestili dvigalo in mobilno delovno mizo, pričakujejo tudi posebno mostno dvigalo z dolžino 22 metrov, širino pet metrov in nosilnostjo kar tri tone. To bo omogočalo varno delo z baterijami, ki so nameščene na strehah avtobusov. Baterije bodo hranili v nadzorovanem okolju, imeli pa bodo tudi specializirano transportno vozilo za prevoz baterij.

Kakšni so preventivni ukrepi za popravilo baterij?

Baterije bodo v času čakanja na popravilo ali prevzem varno shranjene v zunanjem skladišču za baterije v pokritih in ognjevarnih ograjenih regalih. Nameščene bodo v posebnih škatlah za prevažanje in skladiščenje. Prazen prostor v škatlah bo med skladiščenjem baterij zapolnjen z naravnim mineralnim peskom vermikulitom, ki ima funkcijo, da se na vročini razširi in tako preprečuje dovod kisika, posledično pa preprečuje gorenje.

Baterijsko delavnico so opremili s sistemom za gašenje začetnih požarov Bonpet, ki se samodejno sproži pri določeni temperaturi. Tekočina bonpet je vodna raztopina, ki učinkovito gasi, ohlaja in preprečuje ponovni vžig.

Delavnica ima tudi sistem za prezračevanje, ki se v primeru vžiga baterije aktivira na maksimalno moč. Ob morebitnem vžigu se sproščajo gosti strupeni plini, ki so lahko tudi eksplozivni, zato jih je treba učinkovito odvesti iz zaprtega prostora. Če bi se temperatura dvignila nad delovno območje ventilatorja, se ta ugasne in odpre se strešna kupola. Tako bi za prezračevanje poskrbela termika s pomočjo dodatnega ventilatorja za vpih.

V delavnici imajo nameščen tudi poseben zadrževalni bazen, ki v primeru gašenja požara do intervencije gasilcev zadrži onesnaženo požarno vodo, da ta ne izteka v okolje.

Osnovni varnostni ukrep pa je tudi ta, da bo v baterijski delavnici vedno le ena baterija – torej tista, ki je takrat v popravilu.

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar