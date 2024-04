Kaj čaka dopustnike, ki gredo na pot z avtomobilom? #video

Že razmišljate o spomladanskih in poletnih počitnicah? Vsi, ki se na dopust radi odpravite z avtomobilom, še posebej če se ne odpravljate v hotel, pač pa v apartma ali kamp, zagotovo veste, kako naporno je lahko pakiranje. In ko ste končno že vse pripravili, je treba vso prtljago še zložiti v avtomobil. Potem pa so tu morda še kolesa, ki jih je prav tako treba varno naložiti. Nepravilno naložena prtljaga ima lahko ob sunkovitem zaviranju hude posledice za življenje oseb, ki se vozijo v avtomobilu, zato preverite, kako lahko vam in vaši družini zagotovite varno pot na dopust.

Ni presenetljivo, da družinsko idilo tik pred odhodom na težko pričakovan in tudi zaslužen dopust pogosto zmoti stresno natovarjanje vozila z vso spakirano prtljago. Čeprav je to trenutek, ko prav vsi že težko čakajo na odhod, je to zelo pomembno delo, za katerega si je enostavno treba vzeti dovolj časa, če se želite med vožnjo na počitnice izogniti nevarnim situacijam.

Kako pravilno napolniti prtljažnik?

Že res, da ima vsaka naslednja generacija avtomobilov večjo prostornino v prtljažniku, a to nikakor ne pomeni, da je z leti nalaganje prtljage v avtomobile enostavnejše. Vsako leto imajo namreč dopustniki tudi več predmetov, ki jih želijo odnesti s seboj na oddih.

Pri zlaganju v prtljažnik je pomembno, da postavite težje in trše stvari na dno. Tako bodo predmeti v avtomobilu med vožnjo stabilnejše zloženi, s čimer bo tudi v kabini zagotovljena večja varnost. V primeru, da imate res veliko prtljage, lahko v prtljažniku odstranite poličko, a bodite pri tem pozorni, da nalaganje nad višino naslonjačev zadnjih sedežev z varnostnega vidika ni sprejemljivo. Če pa se temu nikakor ne morete izogniti, uporabite varnostno mrežo, ki bo ob morebitnem sunkovitem zaviranju zaustavila predmete in jim preprečila, da bi nenadzorovano in z veliko hitrostjo ter težo prileteli v kabino.

Uporabne napotke in prikaz razlike med pravilno in nepravilno zloženo prtljago v avtomobilu si oglejte v spodnjem videu:

Prtljaga v ali na vozilu mora biti posebej zavarovana

Ko je prtljažni prostor v avtomobilu zapolnjen, vam vedno preostane še možnost strešnega kovčka, če ima vaš avto seveda strešne nosilce, na katere lahko pripnete za to namenjen kovček. Čeprav gre za zelo priljubljen in priročen način reševanja težave s preveč prtljage, pa je treba vedeti, da se ob morebitni nesreči in fizični poškodbi strešnega kovčka ta smatra kot dodatni del vozila. Zato take poškodbe zavarovalnica ne bo krila, četudi imate sklenjeno kasko zavarovanje. Stroške popravila dodatne opreme, v tem primeru strešnega kovčka, boste tako morali nositi sami.

Lahko pa ob obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav na zavarovalno polico AvtoMobilnega zavarovanja dodate tudi zavarovanje prtljage. S tem bosta zavarovana tako vaša prtljaga kot tudi strešni kovček.

Trendom mobilnosti so se prilagodili tudi v Zavarovalnici Triglav, kjer so avtomobilsko zavarovanje razširili v AvtoMobilno. Z njim lahko zavarujete različne oblike mobilnosti, ki jih uporabljate vi in vaši družinski člani, pa naj bodo to kolo, električno kolo, električni skiro, rolka ali drugo prevozno sredstvo.

zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu;

zavarovanje prtljage;

zavarovanje malih živali med prevozom.

Na dopust s kolesom? Zakaj pa ne.

Še posebej spomladi, pa tudi poleti, so kolesarski izleti na dopustu še kako dobrodošli. Če boste meseca maja lahko kolesarili praktično kadarkoli čez dan, pa boste v vročih poletnih dneh temu verjetno raje namenili jutra ali večere. Ne glede na vaše kolesarske preference pa morate sprva na dopust varno pripeljati kolo. Predstavljamo nekaj nasvetov za praktičen, predvsem pa varen prevoz kolesa.

Zaradi že tako polnega prtljažnika lahko kolo na dopust najlažje prevažate na strehi ali na kolesarskem prtljažniku za zadnjim odbijačem. Zaradi cenejše opreme in preprostejše pritrditve prtljažnih elementov se številni raje odločajo za namestitev koles na strešnih nosilcih.

Če ste med njimi tudi vi, upoštevajte nosilnost strehe vašega vozila. Če je vaš avtomobil višji, pri nameščanju uporabite pomožno stopnico ali lestev, pri tem pa naj vam pomaga vsaj še ena oseba. S kolesa poprej odstranite vse dodatke, po namestitvi pa zaklenite osnovni prtljažnik in nosilce koles.

Upoštevajte, da se bodo s kolesom na strehi vozne lastnosti vozila spremenile, saj bo težišče nekoliko višje, zato vozite počasneje in umirjeno. Umaknite se na skrajno desni pas in bodite pozorni na višino podvozov, nadstreškov in celo drevesnih krošenj, če boste parkirali v senci drevesa.

Če kolo pade …

… lahko poškoduje vaš avtomobil, druga vozila in celo druge ljudi. Da bi se v takem primeru izognili povračilu odškodnine, ki bi jo zavarovalnica izplačala oškodovancu, je treba imeti na polici avtomobilskega zavarovanja poleg zavarovanja prtljage (sem se prav tako štejejo kolesa) tudi ustrezno zavarovanje odgovornosti.

Škodo, povzročeno tretjim osebam in stvarem, krije zavarovanje odgovornosti (v sklopu zavarovanja osebne zaščite) oziroma v zgoraj omenjenem primeru akcijsko zavarovanje odgovornosti, asistence, nezgode in prtljage uporabnikov mikro prevoznih sredstev v sklopu AvtoMobilnega zavarovanja.

