Na Disney+ bodo prihodnji mesec predvajali nov dokumentarec o The Beatles, ki sta ga ob prvem obisku skupine v ZDA posnela producent Martin Scorsese in režiser David Tedeschi. Film Beatles '64 bo vseboval še nikoli videne posnetke slavne četverice in njihovih oboževalcev. Na platformi bo na voljo od 29. novembra.

Dokumentarec bo na Disney+ prikazan ekskluzivno, v njem pa bo mogoče videti histerijo zaradi prihoda glasbenikov v New York, njihov prvi nastop v oddaji The Ed Sullivan Show ter "tovarištvo Johna, Paula, Georgea in Ringa, ko so doživeli nepredstavljivo slavo", poroča portal Louder.

Scorseseju so se pri producentskem delu pridružili Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Margaret Bodde, Jonathan Clyde in Mikaela Beardsley. Izvršna producenta sta bila Jeff Jones in Rick Yorn.

Kot so med drugim zapisali v sporočilu za javnost, film vključuje redke posnetke, ki sta jih posnela dokumentarista Albert in David Maysles ter so jih za film obnovili. Sodobni tehnologiji so prilagojeni tudi nastopi v živo s prvega ameriškega koncerta The Beatles v Coliseumu v Washingtonu.

"Glasbo in posnetke, ki opozarjajo na ta edinstveni kulturni trenutek in njegov nadaljnji odmev danes, dopolnjujejo na novo posneti intervjuji s Paulom in Ringom ter oboževalci, ki so jim The Beatles spremenili življenja," navaja sporočilo.