Jennifer Aniston večerjala z bivšim možem #foto

Jennifer so ujeli, ko je restavracijo zapuščala z rdečo vrtnico. Foto: Profimedia

Jennifer Aniston so v New Yorku opazili v družbi njenega nekdanjega partnerja Justina Therouxa. Na večerjo sta se odpravila skupaj z Jasonom Batemanom in njegovo ženo Amando Anka.

Med večerjo v restavraciji Il Cantinori naj bi bila nekdanja partnerja Anistonova in Theroux dobro razpoložena, oba pa sta se za dogodek oblekla sproščeno. Jennifer se je odločila za črne hlače iz džinsa in črn plašč, Theroux pa je izbral jakno v zelenem odtenku in temnejše črne hlače iz džinsa, poroča etonline.

Pred odhodom iz restavracije so 54-letno igralko in 51-letnega igralca ujeli med objemanjem. Kmalu zatem je igralka z rdečo vrtnico v roki sama zapustila restavracijo v deževnem New Yorku.

Foto: Profimedia

Igralca sta bila poročena od leta 2015 do 2018

Igralca sta se začela sestajati leta 2011, poročena pa sta bila med letoma 2015 in 2018. Po razhodu sta ostala v prijateljskih odnosih, odkrito podpirala drug drugega na družbenih medijih ter celo sodelovala.

Leta 2021 je Theroux povedal, da z igralko ostajata v stiku, in je celo izrazil pripravljenost za nastop v njeni televizijski oddaji The Morning Show. V intervjuju za Esquire je takrat tudi spregovoril o svojem odnosu z nekdanjo ženo.

Foto: Guliverimage

Ostala sta prijatelja

"Rekel bi, da sva ostala prijatelja. Ne pogovarjava se vsak dan, ampak drug drugega pokličeva. Uporabljava FaceTime. Piševa si sporočila," je povedal za izdajo. "Če vam je všeč ali ne, nisva imela tako dramatičnega razhoda in imava se rada," je takrat dejal igralec.

Foto: Profimedia

"Iskren sem, ko rečem, da cenim najino prijateljstvo. Ne moreva biti skupaj, a še vedno drug drugemu prinašava veselje in prijateljstvo," je dodal Theroux. "Prav tako me zelo zelo nasmeji. Je smešna oseba. Zame osebno bi bila izguba, če ne bi ostala v stiku. In upam, da enako ona misli zame," je dodal.

Pred Therouxem je bila Anistonova med letoma 2000 in 2005 poročena z Bradom Pittom.