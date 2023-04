Velika prelomnica: predstavili prvo lutko z Downovim sindromom #video

Podjetje Mattel, ki je prvo barbiko izdalo leta 1959, je bilo v preteklosti pogosto deležno kritik, da originalna lutka ne predstavlja prave ženske. Idealna ženska namreč ni le vitka, plavolasa, modrooka, z ozkim pasom in velikimi prsmi. Tako so v zadnjih nekaj letih izdali lutke različnih ras in velikosti, lutko z umetno nogo, kožno boleznijo, slušnim aparatom, lutko na invalidskem vozičku, pa tudi prvo transspolno lutko.

Lutka ima daljši trup, okrogel obraz, manjša ušesa in mandljaste oči, kar je značilno za osebe s to genetsko boleznijo. Foto: Reuters

Oblečena je v rumeno-modro obleko

Globalna vodja barbik pri Mattelu Lisa McKnight je za BBC povedala, da upa, da nas bo nova lutka "naučila razumevanja in zgradila večji občutek empatije, kar bo vodilo v bolj sprejemljiv svet".

Lutko z Downovim sindromom so ustvarili v sodelovanju z ameriškim nacionalnim društvom za Downov sindrom (NDSS). Ima daljši trup, okrogel obraz, manjša ušesa in mandljaste oči, kar je značilno za osebe s to genetsko boleznijo. Oblečeno ima rumeno-modro obleko, kar sta značilni barvi ozaveščanja o tem sindromu. Ima tudi rožnato ogrlico z obeskom, ki predstavlja tri kopije 21. kromosoma, in rožnate ortopedske vložke za stopala, ki jih nosijo nekateri otroci s to boleznijo.

Britanska manekenka z Downovim sindromom Ellie Goldstein, velika zagovornica ozaveščanja o tej bolezni, je ob izdaji te lutke povedala, da je navdušena: "Raznolikost je pomembna, saj morajo ljudje videti, da je na svetu veliko ljudi, kot sem jaz."

