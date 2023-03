Leta ji ne pridejo do živega: Barbie praznuje 64. rojstni dan

Svetlolaso plastično lutko so prvič predstavili 9. marca 1959 na sejmu igrač v New Yorku.

Kljub siloviti konkurenci na področju igrač se je lutkam Barbie uspelo več kot šest desetletij obdržati na trgu, kjer je običajna "življenjska doba" igrač od tri do pet let. Podjetje Mattel je v tem času prodalo več kot milijardo lutk v podobi odrasle ženske, ki jo je izumila soustanoviteljica podjetja Ruth Handler.

Navdih za plastično lutko je Ruth Handler dobila pri svoji hčeri Barbari. V 50. letih so bile igrače za punčke omejene in bolj kot ne osredotočene na gospodinjske vloge, medtem ko so imeli dečki precej več izbire in so se lahko prek igrač identificirali z astronavti, kavboji in piloti. Barbara se je domnevno igrala s papirnatimi lutkami, ki so spominjale na odrasle ženske, kar je navdihnilo njeno mamo, da je izumila kultno modrooko plavolasko.

Foto: Guliverimage

Barbie naj bi deklice naučila, da imajo v svojem življenju izbiro in da lahko postanejo, kar si želijo, kar je bila leta 1959 pravzaprav radikalna ideja.

Že od začetka pa je Barbie burila duhove s svojimi nerealnimi telesnimi merami. Če bi lutka oživela v človeški velikosti, bi bila visoka 1,75 metra, obseg prsnega koša bi znašal 91 centimetrov, pasu 46 centimetrov in bokov 84 centimetrov. Strokovnjaki so opozorili, da bi takšna ženska imela občutno premalo telesne maščobe in zato ne bi imela menstruacije.

Pri podjetju priznavajo, da je lutka skušala ustrezati lepotnim idealom tistega obdobja, so pa njena telo in podobo v preteklih desetletjih večkrat preoblikovali in prilagodili standardom in pričakovanjem. Med drugim je Mattel uvedel različne telesne tipe in številne tone polti.

Foto: Guliverimage

Kljub nerealistični telesni podobi pa je Barbie tlakovala pot za ženske, ko je na primer leta 1965 postala astronavtka. To je bilo štiri leta prej, preden je Neil Armstrong stopil na Luno. Leta 1968 so predstavili prvo temnopolto lutko, ki so jo poimenovali Christie, in so ji sledile številne druge.

Igrača je zelo pomembno vplivala na družbene vrednote in razumevanje ženske neodvisnosti, ki pa je vseeno predvsem poveličevala življenjski slog bogatejših. Pred približno 30 leti se je iz lutke razvila prava medijska franšiza s številnimi animiranimi filmi, serijami, videoigrami in glasbo.

Barbie Millicent Roberts, kot je polno ime lutke Barbie, ima na Instagramu več kot dva milijona sledilcev, tudi pri 64 letih pa ostaja mladostna, aktivna in brez otrok.

