To je razlog, da se je igralec preizkusil v vlogi režiserja

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.30 ogledali črno komedijo z naslovom Besedne igre (Bad Words), režiserski prvenec igralca Jasona Batemana. V glavni vlogi bo poleg Kathryn Hahn in Rohana Chanda nastopil tudi sam. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj je bil razlog, da se je igralec preizkusil še v režiserskih vodah in kako je bilo režirati samega sebe.

Štiridesetletni Guy Trilby (Jameson Bateman) odkrije sistemsko luknjo v pravilniku državnega tekmovanja v črkovanju; ta mu omogoči, da lahko formalno tekmuje proti mlajšim osnovnošolcem. Zaradi boleče izkušnje v preteklosti sklene, da bo tekmovanje priredil sebi v prid. Strogi sodniki, zgroženi starši in neverjetno tekmovalni osnovnošolci mu nikakor niso kos, ko surovo razbija njihove sanje o slavi in se neusmiljeno žene za zmago.

Novinarka Jenny Widgeon (Kathryn Hahn) poskuša odkriti, kaj je tisto, kar ga pri tem v resnici motivira, Guy pa nepričakovano sklene nenavadno zavezništvo z enim od tekmovalcev, 10-letnim dečkom Chaitanyo (Rohan Chand), ki se mu njegova odkrita neprizanesljivost ne zdi nič posebnega.

Igralec Jason Bateman, ki se je pri tem filmu prvič v karieri preizkusil tudi v vlogi režiserja, je o svoji odločitvi za to dejal: "V vsakem poklicu opazuješ okoli sebe ljudi, ki opravljajo druge službe. V svoji službi preživiš toliko časa, da si začneš postavljati izzivalna vprašanja o tem, ali bi tudi ti lahko opravljal delo nekoga drugega in ali bi bil lahko v tem boljši, na podlagi svojih izkušenj pa celo nekako pripomogel k opravljanju dela. Vedno sem cenil delo svojih nadrejenih, in več kot sem vedel o njihovem delu, bolj sem si ga želel prevzeti – skupaj z odgovornostmi, ki jih prinaša. Nisem pa želel, da bi mi bilo delo podarjeno, želel sem si ga prislužiti. Po posvetovanju z drugimi sodelavci sem dobil veliko pozitivnih kritik, zato sem začel izbirati scenarije, ki bi morda lahko postali moj naslednji projekt. Odločil sem se za tega, ker sem bil mnenja, da lahko prevzamem potrebno odgovornost in ustrezno usmerjam komičnost, ki jo scenarij prinaša."

V nadaljevanju intervjuja so igralca in režiserja povprašali, ali je med snemanjem kadarkoli pomislil, da bi v filmu uporabili manjše število kletvic. Jason je odgovoril: "V nekaterih prizorih je šel ta scenarij predaleč, priznam, ampak v drugih ni šel dovolj daleč. V scenariju smo poskušali ohraniti kletvice, ki so nakazovale na čustveno prizadetost lika. Te namreč izkazujejo zlobnost in zajedljivost z razlogom. Če so bile kletvice v scenariju samo del njegove zlobe, smo jih odstranili. Z uporabljenim številom kletvic pa se niti nismo omejevali. Naredili smo odličen film, ki je želel prikazati malo drugačno zgodbo od običajnih. Treba pa je bilo ohraniti malo odrasle energije v filmu, ki kaže, kako lik prestaja nekaj zanj globoko čustvenega. Večino časa to namreč ni lepa izkušnja in marsikdo lahko izgubi svoje dostojanstvo. Zato gre tudi za črno komedijo."

Igralec je nato spregovoril še o tem, kako je bilo na snemanju režirati sebe: "Imel sem sistem preverjanja in uravnovešanja stvari, ki je odpravljal napake, ampak večinoma sem čutil, da igram v vlogi, ki jo lahko obvladujem. Neki del mene se je namreč z vlogo lahko izjemno poistovetil. Načeloma ga imam na varnem, da je očem skrit, ampak vedel sem, kako naj v tem primeru dostopam do njega. Največji izziv pri igranju je bil, kako naj ga predstavim kot nekoga, ki si zasluži, da mu gledalec njegova dejanja oprosti. Sprva sem zato želel, da moj lik igra nekdo drug, ampak ker nisem prejel ustreznega povratnega odziva, sem se v to podal sam. Pred tem sem si rekel, da si tako ali tako najbolje predstavljam, kako mora vloga delovati. Obenem pri režiranju nisem imel niti časa za to, da bi se z drugimi igralci pogajal za ponovni posnetek."

Črno komedijo Besedne igre (Bad Words) si boste na Planetu lahko ogledali ob 21.30. Pred tem pa ne zamudite še romantične komedije Tako pač je! (And So It Goes), ki se bo začela ob 19.45.

Več ekskluzivnih vsebin pa lahko najdete tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.