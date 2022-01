To je o Janu Plestenjaku razkril njegov prijatelj #video

V dvajsetih letih glasbenega sodelovanja in prijateljevanja nastane marsikatera zanimiva anekdota. Nič drugače ne velja za nekdanjega člana skupine Bazar Zdenka Cotiča in pevca Jana Plestenjaka. V začetku intervjuja je Zdenko priznal, da se je globoko prijateljstvo z Janom razvilo na podlagi uspešnega glasbenega sodelovanja: "Takoj sem videl njegov resen potencial in resen pristop. Imel sem občutek, da iz tega lahko nastane nekaj več. In vse to se je potrdilo."

Od zabavnih anekdot njunega prijateljstva je Coto izpostavil naslednjo: "Neumnosti se seveda dogajajo. Zlasti vožnje na nastope so polne nepredvidljivih dogodkov in presenečenj, ki se kar vrstijo. Sproti padajo šale, včasih pa smo tiho." Na teh vožnjah prijatelja največkrat kujeta spontane rime, ki so se preobrazile tudi v kar nekaj pesmi. "Teh v javnosti ne pojeva, ker so mogoče malo vulgarne," je razkril Zdenko.

Pevca se s prijatelji izredno rada družita ob dobri hrani in pijači, tovrstna druženja pa se pogosto zavlečejo pozno v noč. Ne pogovarjajo pa se le o glasbi, temveč tudi o naravi. "Presenetljivo je, kako dobro Jan pozna živali. Neka žival se oglasi, on pa točno ve, katera je," nam je Coto še izdal o Janu.

V sklepnem delu pogovora nam je Zdenko Cotič zaupal še eno veliko strast Jana Plestenjaka: "Zadnja leta je postal ekspert za vina in na neki način tudi promotor. V določenih gostilnah namreč vpraša za določena vina, in če jih nimajo, mu vedno rečejo, da jih bodo pa kupili. In to jim naposled služi za promocijo, saj vedno povejo, da je za to vino v gostilni vprašal Jan."

Na koncu smo izvedeli še, da je pevec Jan Plestenjak precej preprost, a če si nekaj želi, v to vloži vso svojo energijo in čas. Coto ga je zato označil za ciljno usmerjenega in izredno sposobnega človeka.

