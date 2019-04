Filmu so napovedali flop, a je postal velika uspešnica

Ko uglajenemu poslovnežu nekdo ukrade identiteto in ves denar na računu, se odloči, da ga izsledi. Odpravi se na Florido, kjer ugotovi, da je tat v resnici na prvi pogled povsem neškodljiva ženska ... Odbita komedija z Melisso McCarthy in Jason Batemanom nas bo nasmejala v soboto, 13. aprila, ob 20. uri na Planetu. Tatica identitete bo na sporedu premierno na slovenskih televizijah.

Prihajajoča sobota bo na Planetu polna smeha, saj bosta zanj poskrbela Jason Bateman in Melissa McCarthy v presenetljivi komični uspešnici Tatica identitete (Identity Thief), ki jo je režiral Seth Gordon (Božič na kvadrat, Kako se znebiti šefa, Obalna straža).

Kriminalno komedijo si lahko ogledate v soboto, 13. aprila, ob 20. uri na Planetu.

Jason Bateman je prijazni poslovnež Sandy, ki mora uporabiti skrajne prijeme, da bi opral svoje dobro ime. Ko mu nekdo ukrade identiteto in zaradi tega ostane brez vsega denarja, za povrh pa še zadolžen, se odloči, da bo zlikovca našel. Njegov neomejeni limit na bančnem računu je medtem Diani (Melissa McCarthy) omogočil brezskrbno življenje na Floridi. Le ena težava je. Na izkaznici, s katero financira svoje nakupovalne pohode, piše Sandy Bigelow Patterson in pripada računovodji, ki živi na drugem koncu ZDA v Denverju.

Po krivem obtožen cele vrste zločinov se skuša nedolžni mož zagovarjati pred policijo, ki se utaplja v delu in je njegov zagovor ne zanima. Ker mu ne preostane nič drugega, se mora pravi Sandy Bigelow Patterson sam podati na jug in poiskati storilko. Da najde prevarantko, ima Sandy na voljo en teden, preden se njegov svet podre, in tako se odpravi na pot poiskat žensko, ki ima prost dostop do njegovega življenja. Ko jo skuša na vsak način zvabiti 3000 kilometrov daleč v Kolorado, naivnež spozna, kako težko si je povrniti dobro ime.

Nominacija za najboljši prizor pretepa

V odbiti kriminalni komediji poleg dvakratne nominiranke za oskarja Melisse McCarthy in Jasona Batemana igrajo tudi Jon Favreau, Amanda Peet, John Cho in glasbenik T.I., film pa je bil nominiran za več nagrad Teen Choice, na podelitvi nagrad MTV pa je bil omenjen v kategoriji najboljšega prizora pretepa in najboljšega glasbenega trenutka.

Čeprav kritiki nad filmom niso bili navdušeni, je osvojila občinstvo. Tatica identitete je bila namreč ob premieri presenetljiva uspešnica, ob proračunu 35 milijonov dolarjev je s predvajanjem po svetu v kinoblagajne prinesla več kot 174 milijonov dolarjev. Ob premiernem vikendu sta Melissa in Jason zasedla celo prvo mesto, kar je bilo presenetljivo tudi zato, ker je ravno takrat velik predel Združenih držav Amerike zajela huda snežna nevihta.

Komedijo Tatica identiete (Identity Thief) si lahko premierno na slovenskih televizijah ogledate v soboto, 13. aprila, ob 20. uri na Planetu.



Ob 22.40 bo na sporedu še z oskarjem nagrajeni film Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook) z Bradleyjem Cooperjem in Jennifer Lawrence.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.