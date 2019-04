Jennifer Lawrence in Bradley Cooper sta odličen par

Film Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook), ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,7, je bil velika uspešnica, pri kateri sta prvič sodelovala Bradley Cooper in Jennifer Lawrence. Igralca sta očitno odličen filmski par, saj sta skupaj posnela še tri uspešne filme (Ameriške prevare, Serena, Joy), a prav film Za dežjem posije sonce je Jennifer Lawrence prinesel prvega oskarja.

Film Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook) si lahko ogledate v soboto, 13. aprila, ob 22.30 na Planetu.

Komična drama se je drzno podala na področje duševnega zdravja. V glavni vlogi namreč spoznamo Pata Solatana (Bradley Cooper), ki je izgubil vse - hišo, službo in ženo, po odredbi sodišča pa je osem mesecev preživel v umobolnici. Zdaj je odločen, da bo znova normalno zaživel in ostaja optimističen, kljub ne ravno najlepšim okoliščinam njune odtujitve pa se želi pobotati z ženo. Njegova starša (Robert De Niro, Jacki Weaver), pri katerima stanuje, si želita le, da se postavi na lastne noge, vsi skupaj pa navdušeno navijajo za najljubšo filadelfijsko nogometno moštvo.

A ko Pat spozna skrivnostno Tiffany (Jennifer Lawrence), ki ima zvrhan koš lastnih težav, se zadeve zapletejo. Tiffany se ponudi, da Patu pomaga pobotati se z ženo, a le pod pogojem, da v zameno on stori nekaj pomembnega zanjo. Nenavadni dogovor med njima splete nepričakovano vez in obema v življenje vnese novo upanje …

Film so posneli v le 33 dneh, predpriprave pa so bile veliko daljše, saj je si je režiser David O. Russell kar pet let prizadeval, da bi lahko posnel filmsko adaptacijo knjige, ki jo je napisal Matthew Quick. Po uspehu filma Borec (The Fighter), v katerem sta igrala Matt Wahlberg in Christian Bale, je projekt vendarle dobil zeleno luč, Russell pa je pred začetkom snemanja kar 25-krat predelal scenarij, saj si je želel resnično dobro povezati čustva, psihične težave, komičnost in romantiko.

Ameriška Akademija znanosti in umetnosti, ki podeljuje najbolj prestižne filmske nagrade, je očitno menila, da se je odrezal dobro, saj je bil film nominiran v kar osmih kategorijah (za najboljše glavne in stranske igralce, najboljši film, režijo, prirejeni scenarij in montažo).

Naučiti se je morala plesati

Jennifer Lawrence, ki je edina prejela oskarja za film, je največji izziv sicer predstavljal ples. Odlična igralka trdi, da je resnično slaba plesalka, medtem ko je bil Bradley Cooper veliko bolj naraven, v filmu pa bi moralo biti ravno obratno. Njen lik bi namreč moral imeti izkušnje s plesom, Bradley pa igra popolnega začetnika.

Kako sta se psihično nestabilna vdova in nekdanji učitelj z bipolarno motnjo odrezala kot plesni par pa lahko preverite že v soboto, 13. aprila, ob 22.30 na Planetu.

