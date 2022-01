Postavni zvezdnik: Če se ne bi zadrževal, bi danes tehtal 200 kilogramov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob sobotah in nedeljah lahko na Planetu spremljate prvo sezono odlične italijanske zdravniške serije Doc - v dobrih rokah, v kateri navdušuje igralec Luca Argentero. Ta je priznal, da je izjemno požrešen, in se pošalil, da bi se lahko hitro poslovil od izklesanega telesa, če žena ne bi pazila nanj.

Igralec je za spletno stran torinotoday.it spregovoril o božično-novoletnih praznikih, ki jih je preživel z ženo in njuno eno leto staro hčerko. Ob tem je priznal, da izjemno rad je. Na srečo je poročen z igralko Cristino Marino, ki je tudi osebna trenerka.

"Cristina skrbi, da imamo zdrav in uravnotežen način življenja, saj ga vedno bolj potrebujem, ker sem požrešen. Če se ne bi zadrževal, bi tehtal že 200 kilogramov," je priznal Argentero.

"Po dopolnitvi 40 let in rojstvu hčerke sem se odločil, da bom poskušal odpraviti svoje največje pomanjkljivosti. Poskušam opustiti kajenje, želim živeti bolj zdravo, skrbeti zase in biti fit, saj le tako lahko skrbim za svojo družino," je dodal priljubljeni igralec.

Luca Argentero in Cristina Marino veljata za enega najlepših italijanskih zvezdniških parov.

Igralca Luco Argentera v seriji Doc - v dobrih rokah lahko ujamete ob sobotah in nedeljah ob 17. uri.

