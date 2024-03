Luka Dončić in njegova posebna bitka

Bi lahko Luka Dončić premierno osvojil naziv MVP po rednem delu lige NBA? Če bi gledali le na individualno statistiko, potem ne bi bilo dvoma, da bi nagrada pripadla njemu. Za zdaj so v igri še Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo in Jayson Tatum. Joel Embiid, ki je bil lani lastnik naziva MVP rednega dela, tokrat ne bo vključen, saj zaradi težav z levim kolenom ne bo odigral 65 tekem rednega dela, kar je predpogoj. In Luka ima od vseh najboljšo statistiko.

A se v boju za prestižno lovoriko ne upošteva le individualna statistika, ampak tudi uspeh ekipe. Še nedolgo nazaj je bil Luka zaradi slabšega izplena Dallas Mavericks potisnjen nekoliko nižje na tej lestvici.

V zadnjem obdobju so pri Dallasu vroči. Zlasti po prihodu novincev Daniela Gafforda in P. J. Washingtona. In po tem, ko so poškodbe zaobšle teksaški tabor. Na preteklih desetih tekmah je Dallas tako prišel do osmih zmag. Trenutno so pri štirih zaporednih, z 42 zmagami pa so v zahodni konferenci na 7. mestu. To še ne prinaša neposredne uvrstitve v končnico, ampak le dodatne kvalifikacije.

Najbolje kaže Jokiću

Identičen izplen imajo na varnem šestem mestu Sacramento Kings, ki so bili v tej sezoni obakrat uspešnejši od Dallasa. In prav z omenjenim klubom se bo Dallas dvakrat pomeril v naslednjih dneh, prvič že danes ponoči.

Nikola Jokić je za zdaj prvi favorit za naziv MVP. Foto: Guliverimage

Četrti New Orleans Pelicans so denimo oddaljeni le za dve zmagi. In če bi Dončiću in ekipi uspelo do konca rednega dela skočiti na to pozicijo, bi delnice našemu košarkarju v boju za lovoriko MVP močno narasle – Dallas mora odigrati še 11 tekem.

Za zdaj najbolje kaže Jokiću, ki je bil že dvakrat najboljši posameznik rednega dela (2021 in 2022). Njegov Denver je prvi v zahodni konferenci. Na drugem mestu je trenutno Gilgeous-Alexander, ki z Oklahomo City Thunder zaseda drugo mesto na Zahodu. Tretja v igri sta Antetokounmpo, ki je z Milwaukee Bucks drugi v vzhodni konferenci, in Dončić, ki je torej z Dallasom sedmi v svoji konkurenci. Na petem mestu nato najdemo člana najbolj vroče ekipe lige Tatuma. Gre za Boston Celtics, ki se lahko pohvalijo s 57 zmagami.

Dallas se mora najprej povzpeti na lestvici

Kdo sploh glasuje za naziv MVP rednega dela sezone? Sto povabljenih predstavnikov iz medijskega sveta dobi glasovnico, vsak glasovalec odda glasovnico s petimi najboljšimi izbirami za MVP, točke pa se dodelijo na lestvici 10-7-5-3-1 za vsakega igralca. Na koncu košarkar, ki prejme največ glasov, postane MVP rednega dela sezone.

Če bi Dallasu v zaključku uspel veliki met in bi se še povzpel na lestvici, bi glasovalci težko spregledali dejstvo, da je Dončić z naskokom najboljši, kar zadeva individualno statistiko, povrhu vsega pa je proti Atlanti dosegel 73 točk, kar je četrti najboljši dosežek v zgodovini lige.