Luki Dončiću se že dolgo ni tako smejalo

Pred košarkarji Dallas Mavericks je v rednem delu sezone na sporedu še zadnjih deset tekem. V tem času Mavericske v boju za končnico čaka silovit boj za zmago na prav vsaki tekmi, saj bi lahko na koncu za tako želeno šesto mesto in v izogib play-inu v izredno izenačenem zahodu odločilo že eno samo srečanje. A glede na videno na zadnjih obračunih, so lahko pri Dallasu pred vstopom v najpomembnejši del sezone zelo optimistični.

"Dallas Mavericks od prihoda Luke Dončića v klub še nikoli niso bili videti tako," deset tekem pred koncem rednega dela lige NBA poudarjajo ameriški mediji, ki dogajanje čez lužo spremljajo iz prve vrste. A sprememba in zasuk v Teksasu v prvi vrsti nista na plečih Luke Dončića, saj je ta že od prihoda v Dallas na najvišji ravni. Nič drugače ni niti letos, ko je slovenski as v igri še dodatno dozorel in je verjetno v najboljši sezoni kariere ter eden glavnih kandidatov za naziv najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone.

Recept za boljše predstave Mavericksov je predvsem v ekipi, ki jo je vodstvo Dallasa zgradilo okoli Slovenca. Odkar je Dallas leta 2022 Kristapsa Porzingisa poslal v Washington, so Mavericks ekipo ves čas gradili na enak način, kjer so se vedno znova pojavljale enake težave – prevelika odgovornost na Dončiću in preslaba igra v obrambi, kar je bila največkrat velika slabost igre Dallasa. A trenutno kaže, da je Dallas z zadnjim poslom na zimski tržnici zadel v polno. Ob prihodu P. J. Washingtona in Daniela Gafforda, ki sta se pokazala za izjemni okrepitvi Teksašanov, je svoje naredila tudi vrnitev po poškodbi Kyrieja Irvinga, ki dokazuje in upravičuje naziv superzvezdnika.

Daniel Gafford je v Dallasu ekspresno hitro našel svoje mesto. Foto: Guliverimage

Obramba, kot je še nismo videli

Od njegove vrnitve 5. februarja se lahko Dallas pohvali s tretjim najboljšim razmerjem zmag in porazov v ligi (17-6), ob tem pa je Dallas na zadnjih desetih tekmah izgubil le enkrat, trenutno pa je v nizu petih zaporednih uspehov. Za največjo razliko so Mavericks poskrbeli z velikim preskokom v obrambi, v kateri so po uspešnosti skočili že na sedmo mesto, v povprečju prejemajo 111,4 točke na tekmo. In če je Jason Kidd v zadnjih dveh sezonah pogosto dejal, da je Dallasova najboljša obramba napad, je zdaj zgodba povsem drugačna. "Naš fokus ob igranju obrambe in igri eden za drugega je trenutno na res visoki ravni," se je po zadnji zmagi smejalo ameriškemu strategu.

Ob tem ima zasedba Jasona Kidda tretji najboljši napad v ligi, čeprav v zadnjem času ne blestijo pri metu za tri točke. Dallas je dobil sedem od devetih tekem od All Star odmora, na katerih je dosegel 12 ali manj trojk, kar se je pred odprtjem zimske tržnice v sezoni zgodilo le dvanajstkrat, na teh tekmah pa so Mavs zmagali le dvakrat. "Gre za različni ekipi. Velika razlika je v trojkah, ki jih mečemo zdaj, in v tistih prej, ki smo jih potrebovali za naše zmage. V preteklosti bi nas slab met pokopal, ker je šepala naša igra tudi v drugih vidikih. Zdaj se pozna, da igramo boljšo obrambo, hkrati smo boljši tudi v prodiranju pod obroč," je po zadnji zmagi nad Sacramentom dejal Kidd. Velik zasuk v igri Dallasa sta prinesla že omenjena Gafford in Washington, ki jima vse bolj zaupa tudi trener. Na zadnjih devetih tekmah sta v povprečju skupaj dosegla 24,6 točke, 13,6 skoka in 3,1 blokade na tekmo, hkrati pa oba prispevata svoje v igri z Dončićem in Irvingom.

Kyrie Irving potegne voz Dallasa, ko je to najbolj treba. V zadnjem času je še posebej razigran v drugih polčasih tekem. Foto: Guliverimage

Hitrost, moč in prava kemija

Ko Dončić organizira napade, se pogosto zdi, da veliko raje išče priložnost za lob podajo, kot da bi iskal priložnosti za svoj zaključek. V preteklosti so bili njegovi meti za tri za Dallas sicer pogosto učinkoviti, a pogosto tudi edina možnost za zaključek. Zdaj mu Gafford in Lively zagotavljata še več možnosti za neverjetne asistence, ki so postale že stalnica na vsakem srečanju. Ob tem je zanimiv podatek, da je Dallas, ko sta Dončić in Gafford tekmo odprla v prvi peterki, dobil vseh enajst tekem. "Kemija je trenutno res na pravi ravni. Še vedno je pomembno, da gremo tekmo za tekmo. Naša obramba je vedno boljša in boljša, veliko komuniciramo in v tem slogu moramo zdaj samo nadaljevati," se je po zadnji tekmi na široko smejalo Dončiću, ki že dolgo tako na kot ob parketu ni bil videti tako zadovoljen kot v torek.

Nobena izmed ekip, ki jih je sestavil Dallas od prihoda Dončića, ni bila tako atletska in na tako fizično visoki ravni, kot je zdaj. S hitro igro, ki na zadnjih tekmah temelji na hitrih protinapadih, na račun katerih so na srečanju z Utahom s kar 18 zabijanji podrli rekord franšize. "Trenutno smo sami sebi največji navijači, res se podpiramo in stojimo eden za drugim, kar je najlepša mogoča stvar. Res smo dobra ekipa in v pravem trenutku se nam stvari postavljajo na pravo mesto," je zadovoljen Irving, ki bo s soigralci v noči na soboto še enkrat gostoval pri Sacramentu, zmaga pa bi bila v boju za končnico več kot dobrodošla.

Dallas v noči na soboto čaka še drugo gostovanje pri Sacramentu, nastop Dončića je zaradi težav z ahilovo tetivo še pod vprašajem. Ta mu je težave vidno povzročala že na zadnji tekmi. Foto: Reuters

Triler v boju za končnico

V boju za končnico se namreč na zahodu obeta pravi triler. Dallas je deset tekem pred koncem rednega dela trenutno na šestem mestu (43-29), ob tem da nikakor nista nedosegljiva četrto in peto mesto, na katerih so trenutno Los Angeles Clippers (45-27) oziroma New Orleans Pelicans (45-28). A še večja je gneča na mestih za Dallasom, trenutno ima ob odigrani tekmi več sedmi Phoenix en poraz več od Mavsov. Na mestih, ki vodijo v dodatne kvalifikacije za končnico, Sunsom sledijo Sacramento (42-30), LA Lakers (41-32) in Golden State Warriors (38-34).

Od zadnjih deset tekem Mavsov jih bo osem proti ekipam, ki so trenutno na mestih, ki vodijo v končnico ali se potegujejo za mesto v play-inu, vključno s še eno tekmo s Kingsi in dvema proti Golden State Warriors, a v primerjavi z nekaterimi drugimi ekipami Dallas, vsaj na papirju, čaka nekoliko lažja naloga.

Zadnjih deset tekem Dallasa v rednem delu sezone: 29. marec – Sacramento Kings (42 zmag – 30 porazov)

31. marec – Houston Rockets (37-35)

2. april – Golden State Warriors (38-34)

4. april – Atlanta Hawks (34-39)

5. april – Golden State Warriors (38-34)

7. april – Houston Rockets (37-35)

9. april – New Orleans Pelicans (45-28)

10. april – Miami Heat (39-33)

12. april – Detroit Pistons (12-61)

14. april – Oklahoma City Thunder (50-22)

Pelicans bodo v tem obdobju igrali z osmimi ekipami, ki so trenutno v končnici ali se potegujejo za mesto v play-inu na zadnjih desetih tekmah, vključno z Boston Celtics (57-16), Milwaukee Bucks (46-27), Orlando Magic (42-30) in dve tekmi s Phoenix Suns (43-30). Od zadnjih 11 tekem jih bodo Clippers osem odigrali z ekipami v končnici ali pa bodo to tekme za mesto, ki še vodi tja, vključno z dvoboji z Magicom, dva s Sunsi, pomerili pa se bodo tudi s Kingsi in Denver Nuggets (51-22). Od dveh ekip, ki za Dallasom zaostajata eno tekmo, se bo Sacramento pomeril s sedmimi, ki so trenutno v play-inu ali končnici, vključno z New York Knicks (44-28) in Celticsi, medtem ko je devet od desetih tekem Sunsov z ekipami, ki so trenutno na mestih, ki vodijo neposredno v play-off.

