V evroligi je v boju za končnico vse bolj vroče, pred klubi pa so do konca rednega dela še trije krogi. Za uvod so košarkarji Maccabija v dvorani Aleksandra Nikolića v Beogradu, kjer igrajo domače tekme, premagali špansko Valencio (95:80) in vknjižili pomembno 19. zmago, šesto zaporedno. Partizan, ki trenutno bije hud boj za deseto mesto, je v četrtek izgubil z Olympiacosom, Barcelona pa je bila boljša od Bayerna.