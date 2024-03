Real potrdil prvo mesto, Zvezda prekinila niz porazov

V pospešenem ritmu se nadaljuje hud boj za končnico v evroligi. Na sporedu so tekme 31. kroga. V četrtek je najprej že odpisana berlinska Alba z Žigo Samarjem na gostovanju namučila Anadolu Efes (85:84). V prejšnjem krogu se je do zadnjega pogumno borila tudi z Realom Madridom, ki je tokrat igral v Beogradu in Partizan premagal z 88:76 ter si tri tekme pred koncem rednega dela že zagotovil prvo mesto. Crvena zvezda je na petkovi tekmi prekinila niz šestih porazov in s 94:79 premagala Virtus.

Zadnjeuvrščena Alba Berlin tudi po 31. tekmi sezone ostaja pri skromnih petih zmagah. Anadolu Efes jo je za svojo 14. zmago, s katero ostaja v igri za deseto mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije za končnico, premagal s 85:84. Berlinčani so naredili velik preobrat v tretji četrtini, ki so jo dobili s kar 27:12, a so se Istanbulčani v četrti znova zbrali (20:17). Elijah Bryant je dal 24 točk. Žiga Samar za Albo ni dobil niti minute.

Deveta Baskonia (16 zmag) je visoko izgubila z Žalgirisom (76:94), ki je dosegel 13. zmago in ima tako še teoretične možnosti za prvo deseterico. Šesti Olympiacos ni imel težav z Asvelom, ki je pri dnu razpredelnice (80:64).

Mario Hezonja Foto: Guliverimage Real Madrid je z delnim izidom 20:2 v tretji četrtini, ko je dal kar 33 točk, prelomil tekmo v Beogradu. Partizan je na koncu premagal z 88:76. Mario Hezonja je dal za španski klub 22 točk, Frank Kaminsky pa je bil z 19 najboljši strelec srbskega moštva. Po tretji zmagi v nizu in skupno že 25. si je Real že zagotovil prvo mesto po rednem delu tekmovanja. Partizan je izgubil tretjič na zadnjih štirih tekmah in ostaja pri 14 zmagah. Je na 11. mestu, trenutno 10. Valencia (14 zmag) igra v petek.

Crvena zvezda je gostila Virtus iz Bologne in prekinila niz šestih porazov. Zmagala je s 94:79. S 25 točkami je bil vroč Nemanja Nedović, prav toliko jih je dal italijansko ekipo dal Tornike Shengelia. Mike Tobey je igral slabih 18 minut in prispeval sedem točk ter imel štiri skoke. Beograjčani z 11. zmago ostajajo na 16. mestu in končnice ne bodo videli.

Nemanja Nedović je dal za zmago Crvene zvezde kar 25 točk. Foto: Guliverimage

Evroliga, 31. krog:

Četrtek, 21. marec:

Petek, 22. marec:

Lestvica: