Fenerbahče se je igral z ognjem

V evroligi je do konca rednega dela le še pet krogov, v katerih se obeta silovit boj za uvrstitev v drugi del tekmovanja. V 30. krogu je drugouvrščena Barcelona s 74:88 klonila proti Fenerbahčeju, Monaco pa z 80:98 proti milanski Olimpii. V torek sta bila prva na parketu Anadolu Efes in Olympiacos, Turki so z zmago s 85:72 ohranili upanje na preboj med prvih 10. Berlinska Alba, ki ima samo pet zmag, se je hrabro upirala Real Madridu in vodila večji del tekme, v zadnjih dveh minutah pa vendarle priznala premoč vodilni ekipi lige (79:86).

Košarkarji Barcelone so doživeli še deseti poraz v sezoni. Katalonska zasedba je tekmo katastrofalno odprla in slabih pet minut pred koncem prvega polčasa zaostajala s kar 15:40. Španska ekipa je nato v tretjem delu le dodala na plin se na začetku zadnjega dela srečanja približala na vsega tri točke zaostanka (59:62), a je Fenerbahče odgovoril in se na koncu veselil prepričljive zmage z 88:74. Scottie Wilbekin je ob zmagi dosegel 18 točk, prav toliko jih je na drugi strani ob porazu dosegel Dario Brizuela (4/4 za 3).

Turška ekipa je s svojo 19. zmago sezone iz tretjega mesta izrinila Monaco, ki ima sicer enak izkupiček kot Fenerbahče, je pa v tem krogu z 80:98 moral priznati premoč milanski Olimpii. Italijanska ekipa je prepričljivo vodila že po prvem polčasu, ki ga je dobila z 58:44. Nikola Mirotić je na koncu ob zmagi dosegel 21 točk, pri Monacu je bil najbolj strelsko razpoložen Alpha Diallo s 17 točkami.

Samarjeva Alba se je dobro upirala Realu

Vodilni Real Madrid je po slabi prvi četrtini, ki jo je izgubil s 16:26, večji del tekme zaostajal, pa je imel pred njo 23 zmag, Žiga Samar z berlinsko Albo proti Realu Madridu. Foto: Guliverimage zadnjeuvrščena Alba Berlin pa vsega pet. Še dve minuti do konca sta bili ekipi poravnani na 77, nakar je v zaključku Real naredil delni izid 9:2. Z 22 točkami je bil najboljši strelec tekme Realov Mario Hezonja (osem skokov). S 17 točkami se je izkazal tudi Guerschon Yabusele. Pri Albi je izstopal Matt Thomas, ki je zadel štiri trojke (16 točk). Mladi slovenski branilec Žiga Samar je igral samo v prvem polčasu in v štirih minutah zadel en koš iz igre, ukradel eno žogo in eno izgubil.

Anadolu Efes se ne predaja, pred tem krogom je bil z 12 zmagami samo 14., a ekipe med 10. in 16. mestom so bile v razmaku le treh zmag. In turška ekipa je po torkovi zmagi nad višjeuvrščenim Olympiacosom s 85:72 zdaj nekoliko bližje prvi deseterici in dodatnim kvalifikacijam za končnico. Pet košarkarjev Efesa je bilo dvomestnih, največ točk, 15. je dal Shane Larkin.

Kevin Punter Foto: Partizan Mozzart Bet/Emilija Jovanović Pred tem krogom deseti Partizan je ohranil zmago prednosti pred Efesom, saj je devetouvrščeno Baskonio za svojo 14. zmago v kotlu domače dvorane premagal 87:83. Pa je na prejšnjih petih tekmah kar štirikrat izgubil. Zadnje minute tekme so bile sicer precej napete, saj se je španska ekipa nevarno približevala. A so Beograjčani pritisk zdržali. Frank Kaminsky je dal 20 točk, Kevin Punter in Bruno Caboclo po 18. Slednji je imel še 13 skokov. V dresu Baskonie je bil prvi strelec Markus Howard (26).

