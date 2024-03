Grški derbi Olympiacosu, nora tekma Fenerbahčeja

V 29. krogu evrolige je Olympiacos z 71:65 dobil grški derbi s Panathinaikosom. Kar 118 točk je dal Fenerbahče za zmago proti Valencii. Crvena zvezda z Mikom Tobeyjem je z 80:84 izgubila z Maccabijem. To je peti zaporedni evropski poraz Beograjčanov. Žiga Samar je dal sedem točk, a je Alba znova izgubila, z 82:90 proti Monacu.

Zadnjeuvrščena Alba Berlin je doživela že 24. poraz. Tretji Monaco jo je za svojo 19. zmago premagal z 90:82. Z 21 točkami je bil prvi strelec zmagovite ekipe Elie Okobo, Mike James jih je dal 20. Povratnik po poškodbi slovenski reprezentant Žiga Samar je za nemško ekipo v 16 minutah dal sedem točk in imel še tri asistence in dva skoka.

Fenerbahče je Valencio premagal za 30 točk, dal pa je jih je 118. Košarkarji iz turške prestolnice so že ob polčasu vodili s 57:37, saj so dali v drugi četrtini kar 35 točk. Z 28 točkami je izstopal Tyler Dorsey, ki je zadel osem od devetih metov za tri točke. Dvajstico sta dosegla še Nigel Hayes-Davis (21) in Scottie Wilbekin (20).

Precej manj točk pa je bilo potrebnih za zmago na velikem grškem derbiju, ki ga je z 71:65 dobil Olympiacos. Bila je prava obramba bitka: PAO je prvi četrtino dobil s 17:7, Olympiacos pa tretjo s 15:9. Odločilna je bila že drugi, ki je s 26:16 pripadla domačim. Z 19 točkami je izstopal Moses Wright, pri Panathinaikosu pa je bil najboljši strelec nekdanji košarkar Miami Heat, Kendrick Nunn.

Kar dve uri in 12 minut pa je trajala tekma v Baogradu med Crveno Zvezdo in Maccabijem. Telavivska ekipa jo je dobila s 84:80. Zvezdaši tako ostajajo pri 10 zmagah na skromnem 16. mestu. Slovenski reprezentant Mike Tobey se je v šestih minutah na parketu v statistiko vpisal samo z eno osebno napako.

Vodilni Real Madrid, ki je izgubil zadnje tri tekme, bo v petek gostoval pri Virtusu.

Evroliga, 29. krog:

Četrtek, 14. marec:

Petek, 15. marec:

Lestvica: