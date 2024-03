Samar spet igra, James naj strelec vseh časov

Ameriški košarkar Mike James je na četrtkovem dvoboju s Crveno zvezdo postal najboljši strelec evrolige vseh časov. Član Monaca je potreboval le 12 točk, da je prehitel do danes vodilnega Vassilisa Spanoulisa. Eden od osrednjih kandidatov za naziv MVP rednega dela evrolige je do posebnega podviga prišel že v prvem polčasu, ko je v drugi četrtini z metom s korakom nazaj zadel 4457. točko v evroligaški karieri in tako prehitel Spanoulisa, ki je evroligaško popotovanje zaključil pri 4455 točkah. "S tem podatkom se v tem trenutku ne ukvarjam. Proslavljal bom po tekmi," je ob polčasu dejal James, ki je tekmo zaključil pri 20 točkah, Monaco pa je premagal Crveno zvezdo z rezultatom 98:80.

Slovenski naturalizirani reprezentant Mike Tobey se v 11. minutah igre ni uspel vpisati med strelce. Zgrešil je en met iz igre, prav tako pa je prazna ostala njegova statistika v drugih košarkarskih prvinah.

Alba Berlin je v petek zvečer z 71:88 izgubila proti Baskonii, kar je njen 23. poraz v sezoni. Žiga Samar je dobil 16 minut in dosegel tri točke ter imel še šest skokov in dve asistenci. Slovenski organizator igre je nazadnje v evroligi igral 23. novembra ob porazu proti Realu, nato pa je večji del preostanka sezone izgubil zaradi poškodbe stopala. Chima Moneke je za Baskonio dosegel 16 točk, 15 jih je dodal Vanja Marinković, 14 pa nekdanji član Cedevite Olimpije Codi Miller-McIntyre (10 podaj).

Panathinaikos je zanesljivo ugnal predzadnji Asvel-Villeurbanne s 85:67 in je pri 18 zmagah in tretjem mestu na lestvici. Pred njim sta oba španska velikana Real Madrid (22-6) in Barcelona (19-9). Za Grke je Jerian Grant dosegel 21 točk, Mathias Lessort pa 17.

V pomembnem obračunu za nastop v končnici je Emporio Armani Milano (12-16) ugnal Partizan (13-15) s 85:83 in ohranil upe na dodatne tekme za četrtfinale. Tesno tekmo je odločil koš Shabazza Napiera pet sekund pred koncem, met za izenačenje in podaljšek pa je nato zgrešil Zach Leday. Za Milančane so strelsko izstopali Nikola Mirotić (19), Shavon Shields (19), Devon Hall (18) in Napier (15), pri Partizanu pa je 19 točk dosegel Aleksa Avramović.

