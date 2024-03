Dončić legendarnemu Srbu jasno pokazal, kaj si misli #video

Ko je Dallas dobrih devet minut pred koncem tekme proti Sacramentu zaostajal z 82:92 in ni niti enkrat vodil na tekmi, je bilo v Golden 1 Centru vse pripravljeno na slavje domače zasedbe, ki tako kot Dallas lovi nujne zmage v boju za končnico. A Mavericks so še enkrat več v odločilnih trenutkih pokazali pravi obraz in na koncu razžalostili navijače Sacramenta, ki so še drugič v nekaj dneh razočarano zapuščali dvorano v prestolnici Kalifornije. Med njimi je bil tudi nekdanji športni direktor Sacramenta Vlade Divac, ki si je srečanje ogledal iz prve vrste. In ravno legendarni Srb je bil v zadnjih sekundah tarča prav posebnega sporočila Luke Dončića.

Luka Doncic as he puts away the Kings tonight in Sacramento with his final free throw, then as the final horn sounds, waves goodbye to former Kings GM Vlade Divac seated courtside and says "he shoulda' drafted me." pic.twitter.com/6j26cLprxA