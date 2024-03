Po norem trilerju Dallas in Dončić vstala od mrtvih

Košarkarji Dallas Mavericks so še na svojem drugem zaporednem gostovanju v Golden 1 Centru po pravem trilerju s 107:103 prišli do zlata vredne zmage proti Sacramento Kings. Zasedba Jasona Kidda je bila večino tekme v podrejenem položaju, zaostajala tudi s 15 točkami zaostanka, a nato v zadnjih minutah prišla do velikega preobrata in šeste zaporedne zmage. Luki Dončiću je ob pomembnem ekipnem uspehu, po katerem je Dallas zasidran na šesto mesto zahoda, na koncu le en skok zmanjkal do novega trojnega dvojčka. Kljub težavam z bolečinami v desni nogi je srečanje končal pri 26 točkah, devetih skokih in 12 asistencah.

Sacramento Kings : Dallas Mavericks 103:107 Strelci: Fox 23, Barnes 20, Ellis 16; Irving 30, Dončić 26 (9 sk., 12 as.), Lively II 12 (9 sk.), Exum 8

Učinek Luke Dončića: 26 točk (2/6 za 2, 4/8 za 3), 10/14 prosti meti), 9 sk., 12 as., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog v 40:52.

Da velike in povezane ekipe zmagujejo tudi ko igra ne steče, so v noči na soboto v velikem slogu to dokazali košarkarji Dallas Mavericks, ki so proti Sacramentu prišli še do šeste zaporedne zmage. Po zadnji medsebojni tekmi pred nekaj dnevi, na kateri se je Dallas poigral z nasprotnikom, je bilo jasno, da se tokrat obeta drugačna tekma. Sacramento je z vso silo skušal vrniti udarec in imel vse do zadnjih dobrih šestih minut vse niti igre v svojih rokah. A Dallas je imel drugačne načrte, in kljub neprepričljivi predstavi prišel do zmage s 107:103 ter na četrti medsebojni tekmi v tej sezoni prišel do druge zmage. Dallas se je po zlata vredni zmagi skupno deseti na zadnjih enajstih tekmah zasidral na šesto mesto zahodne konference (44-29), ki še neposredno vodi v končnico in ob tem le zmago oziroma dve zaostaja za petim New Orleansom in šestim Los Angeles Clippers. Na drugi strani je zdaj pred Sacramento na sedmo mesto in v vlogo glavnega zasledovalca kljub današnjemu porazu skočil Phoenix (43-31), Kings pa so zdaj osmi (42-31). Takoj za njimi pa so na devetem mestu LA Lakers (41-33).

Po veliki zmagi se je velik kamen odvalil tudi iz pleč Luke Dončića, ki je imel ob ne najbolj blestečem večeru še ogromno težav s poškodbo desne noge, ki mu je vidno povzročala probleme skozi celotno srečanje. Kljub temu je Slovenec še enkrat več stisnil zobe, na parketu preživel več kot 40 minut, na koncu pa ostal le streljaj stran od svojega 76. kariernega trojnega dvojčka. "Videl sem, da je krvavel na kolenu, nisem pa videl, da je šepal. Po tekmi je izgledal dobro, v garderobi je bil izjemno zadovoljen po zmagi," je o Dončiću po tekmi dejal trener Jason Kidd. "Krvavel sem na levem kolenu, dvakrat sem padel na desnega. Trenutek, ko sem pristal ob step backu me je zabolelo še malce bolj, a je v redu. Bo v redu," je po koncu zatrdil Slovenec.

25-letni Ljubljančan je srečanje končal pri 26 točkah, devetih skokih in 12 asistencah, vloga prvega strelca pa je s 30 točkami pripadla Kyrieju Irvingu, ki je 14 točk prispeval v zadnji četrtini. A še bolj kot individualni dosežki je oba superzvezdnika razveselila zmaga ekipe na 73. obračunu sezone. "Vidi se, da sva oba zadovoljna in da oba počneva dobre reči na parketu, ob tem pa imava odlične soigralce. Danes smo z izjema Kyrieja igrali zanič pa smo vseeno zmagali. Pokazali smo, kako si zaupamo. Ta ekipa je res posebna," je povedal Dončić.

"V zadnjih minutah smo na pravi način zaustavili nasprotnika, odigrali smo pametno, hkrati pa smo si zaupali. Tudi ko je Dante v zadnjih posestih žoge dvakrat ali trikrat zgrešil, smo ga ob minuti odmora spodbujali in mu pokazali, da verjamemo vanj. Zatem je zadel tisto trojko, vedeli smo, da mu bo uspelo. A ta zmaga je plod ekipnega truda. Skupaj smo preživeli težke trenutke in iz teh črpamo navdih tudi v takšnih tekmah, vemo, da stojimo eden za drugim. Želimo si igrati najboljše možno eden za drugega, imamo širino v igri, imamo energijo, tudi ko ne steče ne stresiramo eden drugega, vemo da bo prišla nova priložnost. Vse pohvale mojim soigralcem," pa je bil po tekmi zadovoljen Irving.

Pomembnost zaupanja v ekipi je poudaril tudi Kidd. "Še enkrat več smo dokazali, kako je ta ekipa povezana in koliko zaupanja je prisotnega na obeh straneh igrišča. Tudi ko nam met ne steče, tako kot je bilo to večine tekme danes, najdemo način. Kljub temu smo naredili svoje tudi v obrambi, ostali smo skupaj. Vedeli smo, da bo Sacramento povsem drugače vstopil v tekmo. Sploh v prvem polčasu nam ni steklo, nismo zadevali, pa smo kljub temu ob polčasu zaostajali le za devet, nato pa smo našli način, da smo jih zaustavili. Kyrie in Luka sta bila Kyrie in Luka, a pravo zaupanje v tej ekipi se je pokazalo v končnici, ko je imel žogo v rokah Exum, ki je nato zadel tisto odločilno trojko. To ni bila lepa zmaga, a je bila velika zmaga proti izjemno talentirani ekipi," je dejal strateg Dallasa, ki približno 40 minut tekme ni imel pretiranih razlogov za zadovoljstvo.

Odločen začetek domačih

Sacramento je odločno odprl tekmo, po dobri minuti tekme je po trojki Keona Ellisa povedel s 7:0, nato pa je za Dallas prvi dve točki vknjižil Kyrie Irving. Kralji so v prvih minutah leteli po igrišču, gostje niso imeli odgovora še posebej na igro Harrisona Barnesa in Ellisa, ki je po slabi polovici prve četrtine s svojo drugo trojke Sacramento popeljal do vodstva z 21:13. To je bil prvi alarm za Jasona Kidda, ki je posegel po minuti odmora, a je Ellis takoj zatem s košem kraljem popeljal do prve dvomestne prednosti na tekmi (23:13). Ob enem izmed prodorov Dončića je ob posredovanju in prekršku Malika Monka slovenski košarkar pristal na kolenu Monka, ki je zatem odšel v garderobo in se ni več vrnil na parket. A tudi to ni niti približno zmedlo kraljev, Dallas je imel napram zadnjim tekmam ogromno težav v obrambi, Sacramento je v prvi četrtini dosegel 34 točk, tudi štiri trojke. Tim Hardaway Jr. je s prostima metoma in trojko dve sekundi pred iztekom igralnega časa ob koncu prvega dela omilil zaostanek Dallasa na 26:34.

Dončić je imel ogromno težav z bolečinami v desni nogi. Foto: Guliverimage

Tudi v nadaljevanju so bili Mavericks povsem razglašeni, gledalci so spremljali povsem drugačno ekipo, kot smo jo videli na parketu pred nekaj dnevi, vidno ni bil pravi niti Dončić, ki ga v zadnjem času pestijo težave z ahilovo tetivo, a je po nesrečnem kontaktu z Monkom nekajkrat na parketu vidno šepal in se boril z bolečinami v desni nogi. Tik pred koncem prve četrtine je odšel celo v garderobo, a se nato hitro vrnil na parket.

Luka Doncic appeared to be bothered by his leg after a play before halftime. He limped a few times after the play and also kicked the bench before heading to the tunnel. Just something to keep an eye on after the break. pic.twitter.com/VZRN7FukF8 — Grant Afseth (@GrantAfseth) March 30, 2024

De'Aaron Fox je zatem slabe štiri minute in pol pred koncem prvega Sacramento popeljal do vodstva z 51:36, a se je na srečo gostov v zadnjih minutah vendarle nekoliko razigral Dončić, ki je v prvih dobrih 20 minutah tekme dosegel le pet točk, a jih je nato do konca druge četrtine prispeval še osem, od tega dve trojki, in bil ob Irvingu (14 točk) najbolj pomemben člen pri delnem izidu 9:3, s katerim so se Mavericks do najdaljšega odmora približali na 51:60. Barnes je za gostitelje v prvem polčasu dosegel 17 točk in bil nerešljiva uganka za nerazpoložene Mavse, pri katerih Kidd ni našel razpoložene peterke.

Dallas zapretil, a je Sacramento odgovoril

Dallas je na krilih zaključka druge četrtine odprl tretji del obračuna, s svojo prvo trojko na tekmi je zaostanek takoj znižal P. J. Washington, po slabih treh minutah igre pa je goste le na tri točke zaostanke s košem iz step backa popeljal Dončić (60:63). Dallas je imel nato še dve priložnosti, da bi se še dodatno približal, a ne slovenski as, ne nato Daniel Gafford ob agresivni igri v obrambi Sacramenta na robu prekrška nista našla poti do koša. Sledil je niz zgrešenih poskusov Dallasa, za katerega je bil obroč kot začaran, zapravili so kar sedem zaporednih napadov, za nameček pa je bolečine v desni nogi začutil še Irving, ki je moral s parketa, a se je na srečo Dallasa hitro vrnil. Kljub temu je Sacramento hitro ugasnil žarek upanja Dallasa, dve minuti in pol pred koncem je s trojko domače do nove dvomestne prednosti popeljal Kessler Edwards (78:68), Sacramento pa je pred vstopom v zadnjo četrtino vodil z 82:73.

Kyrie Irving je bil s 30 točkami prvi strelec tekme. Foto: Reuters

Nora zadnja četrtina z infarktno končnico in Exumom

A nepopustljivi Dallas je v zadnjem delu zapretil še enkrat. Če so imeli gostitelji v Golden 1 Centru ob dveh zaporednih trojkah Dončića obakrat odgovor, pa je Dallas nato od zaostanka z 82:92 z delnim izidom 7:0 znova dobrih sedem minut in pol pred koncem znova zaostanek znižal le na tri točke (89:92), nakar je trener domače zasedbe Mike Brown posegel po minuti odmora. A tudi to ni zaustavilo naleta Dallasa, ki je nato po trojki Danteja Exuma izid najprej poravnal, 6:21 pred koncem pa so Mavericks po dveh od treh zadetih prostih metih Irvinga in nadaljevanju strelskega niza (12:0) sploh prvič na tekmi povedli (94:92). V izjemno izenačenem nadaljevanju, ko sta ekipi uspešno zaključevali napad za napadom, se je košarkarjem obeh moštev v zadnjih minutah ob pomembnosti tekme vendarle nekoliko zatresla roka.

Odločilna trojka Exuma za vodstvo:

EXUM 3 PUTS DALLAS UP 3.



27.5 left on NBA TV 🚨



📲 https://t.co/mggFMzSeDR pic.twitter.com/3QeT1Dm5kR — NBA (@NBA) March 30, 2024

Dobri dve minuti in pol pred koncem je izid na 103:103 še poravnal Fox, pri Dallasu je nato dve trojki zgrešil Exum, a so na srečo Dallasa na drugi strani grešili tudi tekmeci. 27 sekund pred koncem je nato Exum s črte za tri vendarle našel cilj in Mavse popeljal v vodstvo s 106:103. Na drugi strani je bil po minuti odmora za tri nenatančen Barnes, ki je nato ob novem napadu domače zasedbe žogo nespretno izgubil. Zmago Dallasa je nato z enim zadetim prostim metom le še potrdil Dončić, Mavericks pa so se na koncu veselili zmage s 107:103. "Vsi lahko govorimo o zaupanju v ekipi, to lahko reče vsak, a mislim, da mi to vsako tekmo kažemo na igrišču z načinom kako igramo ne le v napadu temveč tudi v obrambi," je po koncu dejal eden od junakov zaključka tekme Exum.

Ta je na koncu dosegel osem točk, od tega dve ključni trojki. Poleg Dončića in Irvinga je bil sicer pri Dallasu dvomesten le še Dereck Lively II z 12 točkami in devetimi skoki. Dallas je v zadnji četrtini precej dvignil uspešnost meta, na koncu sta obe ekipi zadeli petnajst trojk, Mavericks so iz igre zadel dobrih 47 odstotkov poskusov, Sacramento pa 43. Pri domačih je Fox tekmo končal s 23 točkami, Barnes jih je dodal 20, Ellis pa 16.

Dante Exum je prispeval odločilno trojko. Foto: Reuters

Dallas naslednje srečanje čaka v noči na ponedeljek (1.00), ko se bo zasedba Jasona Kidda v četrtem od nizu petih gostovanj mudila pri Houstonu, ki je v nizu desetih zaporednih zmag. Ta je danes s 101:100 ugnal Utah Jazz, vloga prvega strelca pa je ob zmagi s 34 točkami in devetimi skoki pripadla Jalenu Greenu.

61 točk Brunsona, a ...

Izjemen strelski večer je za Jalenom Brunsnom, ki je dosegel 61 točk, a je kljub temu z New York Knicks s 126:130 po podaljšku klonil proti San Antonio Spurs. Brunson je za svoj strelski rekord kariere za dve točki metal 20/34, zadel je pet trojk iz 13 poskusov in bil nezgrešljiv iz črte prostih metov (6/6). A razpoloženemu Brunsnu je na drugi strani odgovoril Victor Wembanyama, ki je na koncu ob 40 točkah, s čimer je dosegel največ točk v svoji NBA karieri, vknjižil še 20 skokov, zadel pa je tudi dva prosta meta 24 sekund pred koncem rednega dela, ki sta bila na koncu odločilna za podaljšek.

Zmaga Golden Stata, Suns in Lakersi prekratki

Golden State Warriors so prišli še do tretje zaporedne zmage, potem ko so s 115:97 slavili v gosteh pri Charlotte Hornets. Bojevniki so večino dela opravili že po treh četrtinah, po katerih so vodili z 89:71. Stephen Curry je bil ob zmagi s 23 točkami prvi strelec tekme, Andrew Wiggins je 20 točkam dodal še osem skokov in osem asistenc. Miles Bridges je na drugi strani tekmo končal pri 22 točkah in devetih skokih.

V še enem obračunu pomembnem tudi za Dallas je vodilna ekipa zahoda Oklahoma (73-51) s 138:103 zaustavila osmi Phoenix (43-31), ki je izgubil drugič na zadnjih treh tekmah. Thunder je v Paycom Centru vodil z največ 29 točkami prednosti in bila prepričljivo boljša kljub odsotnosti prvega zvezdnika Shaija Gilgeousa-Alexandra. Ob njegovi odsotnosti je vloga prvega strelca pripadla Joshu Giddeyju (23 točk). Oklahoma je blestela v prvem polčasu, med drugo četrtino je iz igre metala s kar 62,2-odstotno uspešnostjo, trojke s kar 72,7-odstotno natančnostjo. Ob tem je šlo Thunder na roke tudi dejstvo, da je imel Devin Booker že v tretji četrtini težave z osebnimi napakami. Kevin Durant je na koncu ob porazu dosegel 26 točk, od tega štiri trojke iz sedmih poskusov.

Josh Giddey je bil ob odsotnosti poškodovanega Shaija Gilgeous-Alexandra prvi strelec Oklahome. Foto: Guliverimage

33. poraz v sezoni pa je vknjižila deveta ekipa zahoda Los Angeles Lakers. Jezerniki so bili z 90:109 poraženi na gostovanju v Gainbridge Fieldhousu pri Indiani Pacers. Ti so se Lakersom na ta način oddolžili za poraz izpred nekaj dni, ko sta ekipi v mestu angelov dosegli skupaj skoraj tristo točk, zmage s 150:145 pa so se veselili Lakers. Anthony Davis je ob 24 točkah ujel še 15 odbitih žog, Pascal Siakam jih je na drugi strani dosegel 22 (11 skokov).

Pomembna zmaga za Clipperse, rekord Miamija

Pomembno zmago na zahodu so zabeležili četrti Los Angeles Clippers, ki so bili s 100:97 boljši od Orlanda. Ta je po košu Paola Banchera (23 točk) slabo minuto in pol pred koncem še vodil s 97:96, a sta nato na drugi strani s košema usodo domačih zapečatila Kawhi Leonard in Paul George. Ta je bil z 29 točkami in enajstimi skoki prvi igralec srečanja.

Za rekord franšize pa so poskrbeli košarkarji Miami Heat, ki so s kar 142:82 nadigrali Portland Trail Blazers ter z zmago s kar 60 točkami poskrbeli za rekordno zmago vročice. Pri Miamiju, ki je že ob polčasu vodil s +34 (74:40), so na koncu štrije košarkarji presegli mejo 20 točk, najbolj razpoložen je bil na koncu Thomas Bryant s 26 točkami in 12 skoki.

