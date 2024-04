Neverjeten šov Dončića v Houstnu! Liga NBA česa takega še ni videla. #video

Houston Rockets : Dallas Mavericks 107:125 (24:36, 45:66, 73:91)

Najboljši strelci: Smith Jr. 28 (trojke 5/7), Holiday 16, Whitmore 13, Green 12, Landale 11, VanVleet 10; Dončić 47, Irving 24 (trojke 4/9), Exum 13 (trojke 3/3), Washington Jr. 12 (trojke 3/5)

Učinek Luke Dončića: 47 točk (met za tri 9/16, met za dve 9/14, prosti meti 2/5), 12 sk., 7 as., 2 ukr. žogi, 4 izg. žoge v 35 minutah

Ne, to ni prvoaprilska šala, ampak realnost. Kruta realnost za tekmece, ki se morajo spopasti z razigranim Luko Dončićem, kateri je že večkrat poudaril, kako igra najboljšo sezono v karieri, veliko lepša realnost pa za vse ljubitelje košarke v Sloveniji, ki so lahko upravičeno ponosni na 25-letnega Ljubljančana.

Vrhunci dvoboja med Houstnom in Dallasom:

Tokrat je košček bogatega opusa čarovnij in spektakularnih potez, pa tudi nizanja košev in točk, v čemer je v tej sezoni najboljši v ligi NBA, občutil Houston. Čeprav se je Dallas odpravil na gostovanje k teksaškemu sosedu, ki je z 11 zaporednimi zmagami veljal za najbolj vročo ekipo v ligi NBA, je hitro pokazal, kdo je v tem trenutku boljši. In to prepričljivo boljši. Rakete so bile nemočne. Dallas jim ni dovolil, da bi sploh poletele v nebo. Njihov cilj, da bi si priigrale zmago, še kako potrebno v boju za deseto mesto, ta kot zadnje še pelje v dodatne kvalifikacije za končnico lige NBA (play-in), se je izkazal za neuresničljivega. Ob tako popolnem večeru 25-letnega Slovenca, ki mu je že po tradiciji v najbolj pomembnem in ranljivem obdobju priskočil na pomoč Kyrie Irving, je bilo zmagovitega niza Houstna hitro konec.

Ko so rakete nazadnje gostile Dallas, so ga odpihnile za skoraj 30 točk. A tako je bilo konec prejšnjega leta. Dobre tri mesece pozneje je bilo marsikaj drugače. Na tisti tekmi namreč ni bilo Dončića, ni bilo niti Irvinga, prav tako P. J. Washingtona Jr. in Daniela Gafforda. Houston je imel tako takrat opravka s povsem drugačno Kiddovo ekipo, ta, ki pa je nastopila v dvorani Toyota Center v noči na ponedeljek, pa je še enkrat več demonstrirala silno moč, znanje in potencial, s katerim bi lahko v tej sezoni napravila odmeven rezultatski presežek. Dallas je vedno boljši. Ne le, da je dobil zadnjih sedem tekem. Dobil je kar 11 od zadnjih 12 srečanj, na lestvici zahodne konference ujel New Orleans, tako da je vse bližje zagotovitvi nastopa v končnici že po rednem delu.

Več sledi ...

Luka Dončić se je zapisal v zgodovino lige NBA kot prvi košarkar, ki je od sezone 1996/97, ko so začeli tekme spremljati s podrobno statistično obdelavo v številnih kategorijah, naprej v eni izmed četrtini dosegel vsaj 22 točk, 8 skokov in 4 asistence:

Luka Dončić led all players with 22 points (8-11 FG, 5-7 3FG), 8 rebounds and 4 assists in the first quarter of tonight’s game at Houston.



It marked the first time in the play-by-play era (since 1996-97) that a player produced that stat line in any quarter, per @bball_ref. pic.twitter.com/TQFuvwq30r — Mavs PR (@MavsPR) March 31, 2024

Da bo to poseben večer Luke Dončića, je Ljubljančan nakazal že med ogrevanjem, ko je zadel koš po tem drznem, a še kako spektakularnem metu, ko je žogo v visokem loku vrgel proti osrednjemu zaslonu, od katerega se je žoga odbila v koš:

Luka Doncic is ridiculous 😂 pic.twitter.com/OAqBlLhuEG — Pick6 (@Pick6) March 31, 2024

Fantastični Jokić popeljal Denver v končnico

V uvodnem srečanju večera si je Denver po visoki zmagi nad Clevelandom (130:101) že zagotovil nastop v končnici lige NBA. Dvoboj je zaznamoval kdo drug kot Nikola Jokić. Srbski as, ki bo konec avgusta nastopil tudi na dobrodelni poslovilni tekmi Gorana Dragića v Ljubljani, je proti Cavaliersom zbral kar 26 točk, 18 skokov in 16 asistenc.

Joker tallied his 23rd triple-double of the year in the @nuggets win over the Cavaliers 🔥🃏



26 PTS / 18 REB / 16 AST



Jokic now has three games this year with 25+ PTS, 15+ REB, and 15+ AST and six for his career. pic.twitter.com/2VLSgJFAJo — NBA (@NBA) March 31, 2024

To je bil že njegov 22. trojni dvojček v tej sezoni, skupno v karieri pa 128.! Jokićev imeniten nastop je še toliko bolj vreden, saj je še nedavno čutil bolečine v desnem zapestju, njegov trener Michael Malone pa že peto tekmo zapored ni mogel računati na pomoč Kanadčana Jamala Murrayja. Izkazal se je Kentavious Caldwell-Pope. Dosegel je 22 točk, največ v tej sezoni, trojke pa metal imenitnih 7/10. Reggie Jackson in Michael Porter Jr. sta dodala po 19 točk, moštvo še vedno poškodovanega slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja pa je tako prekinilo niz dveh porazov. Nuggets so zadeli kar 21 trojk, največ v tej sezoni. Jackson je zadel vseh pet metov z velike razdalje.

Pri Clevelandu, ki v zadnjem obdobju ni v najboljši formi, saj je izgubil kar osem od 12 tekem, sta dosegla največ točk Evan Mobley (23) in Jarrett Allen (19), Donovan Mitchell pa jih je ob skromnem metu iz igre dal zgolj 13.

Liga NBA, 31. marec:

Lestvica: