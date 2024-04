Luka Dončić v norem trilerju

Medtem ko se nezadržno bliža končnica lige NBA, pa na vse več odprtih vprašanj ni odgovorov v zahodni konferenci, kjer se vse do konca rednega dela obeta pravi triler tako za neposredno uvrstitev med najboljše klube zahoda kot za turnir play-in, v katerega se bodo zavihtele ekipe, ki se bodo po rednem delu zvrstile od sedmega do desetega mesta. Do konca rednega dela sta še manj kot dva tedna, 16. aprila se začenja play-in turnir, 20. aprila pa se bo uradno začela pot klubov v končnici.

Velike načrte imajo do konca rednega dela tudi pri Dallas Mavericks z Luko Dončićem, ki so na zadnjem obračunu proti Golden Statu končali niz sedmih zaporednih zmag, z izkupičkom 45-30 pa so kljub zadnjemu in edinemu porazu v nizu petih zaporednih gostovanj ostali na petem mestu zahoda, z enakim izkupičkom kot šesti New Orleans Pelicans, a ima Dallas boljši medsebojni izkupiček. A obema na vrata močno trka Sacramento, ki na sedmem mestu in hkrati prvem, ki prinaša mesto v play-inu, zaostaja le za zmago. Enak izkupiček ima tudi Phoenix, Los Angeles Lakers so deveti s 43-33, deseti pa so Golden State Warriors (41-34). Dallas pa je še vedno povsem v igri tudi za četrto mesto, na katerem so trenutno Los Angeles Clippers, ob tem pa bi morebitna četrta pozicija prinesla tudi prednost domačega terena v izločilnih bojih.

Dallas je v zadnjem mesecu močno povečal apetite svojih navijačev. Foto: Guliverimage

Zadnjih sedem tekem Dallasa v rednem delu sezone: 4. april – Atlanta Hawks (35-40)

5. april – Golden State Warriors (41-34)

7. april – Houston Rockets (38-37)

9. april – New Orleans Pelicans (45-30)

10. april – Miami Heat (42-33)

12. april – Detroit Pistons (13-62)

14. april – Oklahoma City Thunder (52-23)

Sedem finalnih tekem

Zasedbo Jasona Kidda tako na zadnjih sedmih tekmah rednega dela čaka neizprosen boj za vsako žogo, vsak koš in sploh za vsako zmago, ki bo v tem obdobju več kot zlata vredna. Mavericks lahko z optimizmom navdaja dejstvo, da bodo naslednje tri tekme odigrali na domačem parketu American Airlines arene pred svojimi navijači, po vrsti pa se bodo v Teksasu oglasili košarkarji Atlante, Golden Stata in Houstona.

Zatem Dallas čakata gostovanji pri Charlottu in Miamiju, pa zadnja domača tekma rednega dela proti Detroitu, za konec pa 14. aprila že ob 21.30 po slovenskem času še zadnja tekma rednega dela proti Oklahomi. Cilj Dallasa je po zadnjih predstavah in dvigu pripravljenosti jasen – neposredna uvrstitev v končnico oziroma uvrstitev na eno izmed prvih šestih mest, strokovnjaki v ligi pa ob tem poudarjajo, da ima Dallas od vseh ekip na zadnjih obračunih peti najlažji razpored med vsemi ekipami.

"Mislim, da je za nami odličen niz gostovanj. Še posebej, ker so za nami dolge poti, leteli smo v Teksas, pa nazaj v Kalifornijo, mislim, da je to najdaljši niz gostovanj, na katerem sem bil. A uspelo nam je odlično, izkupiček 4-1 na takšnih tekmah je več kot super," je bil po zadnji tekmi v San Franciscu zadovoljen Luka Dončić. Ta je tako kot celotna ekipa v zadnjem obdobju v blesteči formi, še drugič zapored je tako postal najboljši košarkar meseca in ob odličnih predstavah še pošteno dvignil vrednost svojih delnic v boju za naziv MVP. "Res smo dobra ekipa, v vseh pogledih. Močno smo napredovali v obrambi, naš napad je že tako ali tako na pravem nivoju in res mislim, da imamo odlično ekipo," je po nizu tekem v gosteh še dejal slovenski superzvezdnik.

Dončić in Kyrie Irving sta se odlična ujela na parketu. Foto: Reuters

"Pari" končnice, če bi se redni del končal danes: Zahod:

(1) Nuggets – (8) Kings/Suns/Lakers/Warriors

(2) Timberwolves – (7) Kings/Suns

(3) Thunder – (6) Pelicans

(4) Clippers – (5) Mavericks Vzhod:

(1) Celtics – (8) Heat/76ers/Bulls/Hawks

(2) Bucks – (7) Heat/76ers

(3) Cavaliers – (6) Pacers

(4) Magic – (5) Knicks

Poleg ekipnega boja še lov za nazivom MVP

Poleg lova za končnico pa Dončić lovi še eno veliko priznanje, ki bi bila češnja na torti njegovi najboljši individualni sezoni v karieri. Po odličnih predstavah v zadnjem mesecu je na lestvici v napovedih za najkoristnejšega košarkarja skočil tik za Nikolo Jokićem, ki v dresu Denverja že skozi celotno sezono kraljuje najvišje v napovedih za naziv MVP.

Srb, ki je dvakrat že dobil nagrado za najkoristnejšega košarkarja, je z Nuggetsi trenutno na vrhu zahodne konference, a mu vse bolj za ovratnik diha tudi slovenski košarkar. Če obstaja kanček optimizma za Dončića, ta leži v dejstvu, da je njegova statistika povsem primerljiva oziroma boljša od Jokića. Srb v povprečju dosega 26,4 točke, 12,3 skoka in devet asistenc na tekmo, Dončić pa 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 asistence na tekmo, a ima Srb boljšo statistiko na sto posesti z izjemo doseganja točk. V boj za naziv MVP se tudi na račun dobrih moštvenih predstav Oklahome meša tudi Shai Gilgeous-Alexander, a vse bolj deluje, da bosta kot zadnja v boju obstala Dončić in Jokić.

Nikola Jokić je v napovedih glavni favorit za osvojitev priznanja MVP, sledi mu Luka Dončić. Foto: Guliverimage

Slovenec je prvi strelec in drugi asistent lige, Mavericks pa imajo resnično priložnost, da se zavihtijo med najboljše štiri ekipe zahoda in na mesta, kar se je še pred kratkim zdelo nedoumljivo. To bi bil velika prednost tudi za Ljubljančana, ki so mu v preteklosti ob izjemnih individualnih predstavah očitali ravno pomanjkanje ekipne uspešnosti. Ob morebitnem četrtem mestu po rednem delu bi tako utišal še tiste največje dvomljivce.

