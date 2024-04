Verjetno najveličastnejši večer v ligi NBA, odkar se je pred šestimi leti preselil na drugo stran velike luže, je Luka Dončić priredil 26. januarja 2024. Takrat je z Dallasom gostoval v Atlanti, v njegovem "nesojenem" mestu, saj so ga leta 2018 na draftu sprva poslali k moštvu Atlanta Hawks, ki pa se je hitro pogodilo z Dallas Mavericks in se strinjalo s ponujeno rošado Luka Dončić – Trae Young. Slovenski zvezdnik je šest let pozneje na gostovanju v velemestu v zvezni državi Georgia dosegel neverjetnih 73 točk in poskrbel za četrti najboljši strelski izkupiček v zgodovini tekmovanja. Iz igre je zadel 25 od 33 metov!

Kako je Luka Dončić 26. januarja 2024 v Atlanti dosegel 73 točk:

To je bil eden izmed vrhuncev v sezoni 2023/24, v kateri je vknjižil že 20 trojnih dvojčkov (rekord kariere), je najboljši strelec tekmovanja in eden največjih kandidatov za priznanje MVP igralca sezone. Igra najboljšo košarko v karieri, po zadnjem porazu v San Franciscu, ko je Dallas priznal premoč Golden Statu (100:104) in prekinil niz sedmih zmag, pa je 25-letni Ljubljančan lačen novih zmag. Z njimi želi zadržati visoko mesto na lestvici zahodne konference, ki bo Dallas popeljalo neposredno v končnico lige NBA.

Luki Dončiću razgovoril Amar'e Stoudemire. Nekdanji zvezdnik lige NBA, najboljše sezone je podaril New Yorku in Phoenixu, nekaj časa pa je nosil tudi dres Dallasa (2015), je v pogovoru za Scoop B Radio odgovoril na vprašanje, ali lahko kdo izmed aktualnih košarkarjev popravi absolutni rekord LeBrona Jamesa po številu doseženih točk (40.327 – rekord še raste, saj 39-letni Američan še navdušuje v ligi NBA). LeBron James’ 40,000 career points scored can only be broken by Luka Doncic maybe says Amare Stoudemire to Scoop B Radio.



“Luka maybe. Other than that, no. Kevin Durant possibly.” https://t.co/LtS7KOGmFG pic.twitter.com/Q2B26cczMX — 👑 Brandon “Scoop B” Robinson (@ScoopB) April 3, 2024 Rekord, ki ga za mnoge še dolgo ne bo moč izboljšati, si torej lasti zvezdnik LA Lakers. Stoudemire ga je v karieri dobro spoznal, glede tega, kdo bi lahko izboljšal njegov dosežek, pa je dejal: "Mogoče Luka, vsi ostali pa ne. No, morda Kevin Durant. Drugega kandidata ne vidim. Preprosto ne vidim," je dejal nekdanji zvezdnik lige NBA in popihal na dušo Dončiću, ki je do danes v ligi NBA dosegel 11.340 točk. Pred srečanjem se je orazgovoril. Nekdanji zvezdnik lige NBA, najboljše sezone je podaril New Yorku in Phoenixu, nekaj časa pa je nosil tudi dres Dallasa (2015), je v pogovoru za Scoop B Radio odgovoril na vprašanje, ali lahko kdo izmed aktualnih košarkarjev popravi absolutni rekordpo številu doseženih točk (40.327 – rekord še raste, saj 39-letni Američan še navdušuje v ligi NBA).Rekord, ki ga za mnoge še dolgo ne bo moč izboljšati, si torej lasti zvezdnik LA Lakers. Stoudemire ga je v karieri dobro spoznal, glede tega, kdo bi lahko izboljšal njegov dosežek, pa je dejal: "Mogoče Luka, vsi ostali pa ne. No, morda Kevin Durant. Drugega kandidata ne vidim. Preprosto ne vidim," je dejal nekdanji zvezdnik lige NBA in popihal na dušo Dončiću, ki je do danes v ligi NBA dosegel 11.340 točk.

Obe ekipi sta v dobri formi. Dallas je dobil 11 od zadnjih 13 tekem, Atlanta pa šest od sedmih. Hawks se potegujejo za nastop v dodatnih kvalifikacijah za končnico (play-in), tako da prihajajo v Teksas z veliko željo po zmagi. In maščevanju za poraz konec januarja, ko jih je Dallas premagal s 148:143, Dončić pa prispeval skoraj polovico točk za zmagovalce.

Dallas si ne sme privoščiti spodrsljajev, saj so tik za njegovimi petami Phoenix, New Orleans in Sacramento, blizu so nenazadnje tudi LA Lakers.

Dereck Lively II bo moral po gostovanju v San Franciscu izpustiti še domače srečanje z Atlanto. Foto: Guliverimage

Zaradi poškodbe desnega kolena zagotovo ne bo nastopil novinec Dereck Lively II, ki ga je Dallas zelo pogrešal že v San Franciscu. Manjkal bo tudi Avstralec Josh Green. Pri gostih ne bo Dončićevega dobrega znanca Traeja Younga (poškodba prsta), manjkali bodo tudi Saddiq Bey, AJ Griffin, Onyeka Okongwu in Mouhamed Gueye.

