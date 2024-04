Maščevanje Dallasa, Dončić po drami čestital Washingtonu #video

Košarkarji Dallasa so se v noči na soboto v ligi NBA znašli pred velikim izzivom. V boj proti vročemu Golden Statu, ki je pred tem zmagal šest zaporednih tekem, so se podali brez najboljšega strelca tekmovanja Luke Dončića. Slovenski virtuoz je počival zaradi težav s kolenom. Soigralci so ga spravili v dobro voljo, po razburljivi končnici so zmagali s 108:106 in se Warriorsom maščevali za nedaven poraz v San Franciscu. Zmagoviti koš je prispeval P. J. Washington, ki je z 32 točkami postavil strelski rekord, odkar nosi dres Dallasa. Kyrie Irving je pristavil 26 točk, pri gostih je izstopal Stephen Curry (28).

Dallas Mavericks : Golden State Warriors 108:106 (31:32, 52:54, 79:76)

Najboljši strelci: Washington Jr. 32 (trojke 5/8), Irving 26 (met iz igre 9/19), 8 sk., 7 as., Hardaway Jr. 13 (trojke 1/7), Exum 11, 7 as., Gafford 10, 15 sk., 3 blok.; Curry 28 (trojke 5/14), 6 sk., 5 as., Thompson 16 (trojke 2/8), Payton II in Podziemski 14

Nov dokaz o tem, kako uravnoteženo, sposobno in močno ekipo je po zadnjih ''zimskih'' spremembah sestavil Dallas, prinaša domača tekma z Golden Statu.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Mavericks so v dveh dneh odigrali dve tekmi. Najprej so upravičili vlogo favorita proti Atlanti (109:95), na tej tekmi se je Luka Dončić spogledoval z novim trojnim dvojčkom (25 točk, 12 skokov in 8 asistenc), nato pa so doma zaigrali še proti vročim Bojevnikom iz Kalifornije. Golden State so v Teksas pripotovali z visoko stopnjo samozavesti, saj so dobili zadnjih šest tekem. Ker je Houston v noči na soboto ostal praznih rok proti Miamiju, se je varovancem Steva Kerra ponujala možnost, da bi si z zmago v Dallasu že zagotovili deseto mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za končnico (play-in).

Dallas se je moral proti Golden Statu znajti brez prvega strelca lige NBA Luke Dončića. Foto: Guliverimage

Bojevniki so med tednom doma že premagali Dallas (104:100). Ko je klub iz Teksasa pred dvobojem potrdil, da bo dvoboj zaradi bolečin v desnem kolenu izpustil Dončić, se je Dallas znašel pred velikim izzivom. Ne le 25-letni Ljubljančan, ki igra najboljšo sezono v karieri in je prvi strelec lige NBA ter tudi eden največjih kandidatov za priznanje MVP igralca sezone.

Manjkali so tudi Dereck Lively II (lahko bi manjkal do konca rednega dela sezone), Maxi Kleber in Josh Green, tako da so gostitelji krenili v boj proti Golden Statu brez številnih orožij. Vseeno pa jih to ni zmotilo, da bi občinstvo v dvorani American Airlines Center spravili v dobro voljo. Dokazali so, da imajo dovolj široko klop, ki je lahko nadoknadila izostanek omenjenih košarkarjev, zlasti Dončića. Pred tem so v tej sezoni odigrali devet tekem brez slovenskega asa in zmagali le na treh. Tokrat so zmagali. Bilo je tesno (108:106), a še toliko slajše. Dallas se je utrdil na petem mestu zahodne konference, vstopnica, ki vodi neposredno v končnico lige NBA, je že skoraj v rokah teličkov.

Washington prvi junak srečanja

Washington je dosegel strelski rekord, odkar nastopa za Dallas. Na dvoboju proti Golden Statu je v statistiko vpisal tudi pet skokov, tri asistence in kar pet ukradenih žog! Foto: Reuters Ob odsotnosti Dončića je pričakovano niti v napadu vlekel Kyrie Irving. Na koncu se je izkazal s 26 točkami, 8 skoki in 7 asistencami, junak srečanja pa je postal P. J. Washington. Odkar se je preselil iz Charlotta v Dallasa, ni še nikoli dosegel več kot 23 točk. Tokrat je bil izjemen, za tri točke je zadel kar pet od osmih metov, skupno pa se ustavil pri 32 točkah!

Prispeval je tudi zadnji koš na srečanju, ko je dobre štiri sekunde pred koncem izkoristil podajo Tima Hardawayja in nato spretno pod košem popeljal Dallas v vodstvo s 108:106. Gosti so imeli priložnost za zmago, a je Klay Thompson ob zvoku sirene zgrešil trojko. Tako je zmaga ostala doma, Dallas je dobil še šesto zaporedno tekmo na domačem parketu, sledilo je veliko veselje, v katerem je Dončić, tokrat je spremljal dvoboj s klopi, navdušeno čestital Washingtonu in soigralcem.

Tako je "gledalec" Luka Dončić po dvoboju čestital Washingtonu za imenitno predstavo proti Golden Statu, Foto: Guliverimage

Curry izenačil 13 sekund do konca, nato pa ...

Kyrie Irving je pomagal Dallasu do nove zmage, že 13. na zadnjih 15 srečanjih. Foto: Reuters Dallas je sicer v dvoboj vstopil imenitno, v prvi četrtini povedel kar za 16 točk (29:13), a je nato Golden State hitro dokazal, zakaj je bil v zadnjih dneh najbolj vroče moštvo lige NBA. Tudi gostje niso zaigrali z najmočnejšo zasedbo, najbolj so pogrešali Andrewa Wigginsa in Jonathana Kumingo, na seznamu poškodovanih je tudi Dario Šarić, a so vseeno na krilih najboljših strelcev, Curryja in Thompsona, do konca prve četrtine prevzeli vodstvo (32:31). Zgodba se je ponovila v drugi četrtini, kjer sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, nato pa so na počitek s tesno prednostjo odšli gostje iz San Francisca (54:52).

Kiddova četa je v tretji četrtini pokazala več, pobegnila gostom na začetku zadnje četrtine že na +10, a se je prednost do konca srečanja povsem stopila. Curry je 13 sekund pred koncem izenačil na 106:106, v Dallasu je zadišalo že po podaljšku, nato pa je Washington podal piko na i izjemni predstavi in gostitelje popeljal v vodstvo 108:106. Pri tem je tudi ostalo.

Veselje Danteja Exuma in Kyrieja Irvinga na eni, ter razočaranje Stephena Curryja in Chrisa Paula na drugi strani. Foto: Reuters

Dallasu je tako v noči na soboto dosegel dvojni uspeh. Ne le, da je vknjižil novo zmago, s katero se je še približal izpolnitvi začrtanega cilja, nastopa v končnici, ampak je tudi spočil Dončića, ki ima načeto desno koleno in mu je prišel počitek še kako prav. Vnovič bi bil lahko na delu namreč že v nedeljo zvečer po slovenskem času (21.30), ko bo Dallas v teksaškem obračunu gostil Houston.

