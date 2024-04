Vroče med trenerjem Houstona in Luko Dončićem

Nedeljski večer lige NBA sicer ni postregel s predstavo Dallasa, ki bi odzvanjala, je pa postregel z zmago, ki je dokazala, da ima zasedba iz Teksasa to sezono z razlogom željo poseči čim višje in da šampionske ekipe zmagujejo tudi takrat, ko jim igra ne steče. Spopad Dallasa s Houstonom je bil za Maverickse izjemnega pomena, čeprav so zaostajali tudi z 28 točkami razlike in so v prvem polčasu poskrbeli za eno najslabših predstav v zadnjem času, so na koncu v velikem slogu in podaljšku dosegli veliko zmago, ki jih je ohranila trdno zasidrane na petem mestu.

Trojka za podaljšek:

Ob koncu rednega dela je veliki junak po podaji Luke Dončića postal Dante Exum, ki je hladnokrvno potopil trojko za podaljšek. V dodatnem času so domači vendarle našli recept za Rakete in se veselili zmage s 147:136. Po trojki za podaljšek je v American Airlines areni završalo, proti Avstralcu je z navdušenjem stekel tudi Dončić, ki je norel od navdušenja. "Hotel sem zaključiti napad, a sem videl, da me podvajajo, zato sem videl, da je Dante odprt in mu seveda podal. To je znak zaupanja, ki ga trenutno gojimo eden do drugega v tej ekipi," se je po koncu smejalo Slovencu, ki je s soigralci zabeležil 48. zmago v sezoni, s katero ima Dallas štiri tekme pred koncem rednega dela sezone dve zmagi več od petega Phoenixa in šestega New Orleansa.

"Najprej sem žogo skušal samo podati Luki, vedel sem, da bodo ga skušali podvajati. To je vedel tudi Luka, ki je še enkrat več pokazal, kako zaupa svojim soigralcem," je po koncu razlagal Exum. "Zdaj smo v res odličnem obdobju, kemija v ekipi je na res najvišji ravni. To je bil odličen trenutek in zmaga za vse. Zaupamo si," je še dodal Dončić, ki je z Dallasom dokončno zaprl vrata Houstonu v boju za play-in.

Irving je dosegel 48 točk. Foto: Reuters

Recept? Zaupanje

Pomen zaupanja v ekipi so v en glas poudarjali tudi drugi člani Dallasa na čelu s trenerjem Jasonom Kiddom. "Luka res zaupa fantom, Exum je izkoristil to zaupanje in zadel veliki met. Eden drugemu krijemo hrbet, igramo za nekaj več kot le za priimek na hrbtu dresa. Igramo eden za drugega. Sami lahko vidite kemijo v moštvu in veselje po tej zmagi. To smo gradili dolgo časa, to se ni zgodilo čez noč. Objem Luke in Kyrieja na koncu … Njuno zaupanje eden v drugega in druge fante, to je res nekaj posebnega in lepega," je bil zadovoljen Kidd.

"Luka mi je dejal, da je utrujen, zato sem ga samo objel. Vse je pustil na igrišču. Na koncu dneva si po taki želiš, da lahko objameš svojega soigralca in prijatelja. Trdo delamo, sami sebi nalagamo ogromno pritiska. Želimo si biti uspešni in mislim, da to nalezljivo," je po posebnem trenutku z Dončićem, ki je zaokrožil po socialnih omrežjih, dejal Irving.

"We work so hard, and we take on so much of the pressure ourselves. We want to be successful, and I think it spills over to our teammates."



Kyrie Irving had nothing but love for Luka Doncic after their win in OT over the Rockets 🙌pic.twitter.com/1voBoRPhgv — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 7, 2024

Ravno Irving in Dončić, ki sta po koncu proslavila pomembno zmago, sta na koncu za Dallas prispevala kar 85 točk, 37 jih je dal Dončić, 48 jih je s svojim osebnim rekordom v dresu Dallasa prispeval Irving, v zadnji četrtini je dosegel kar 19 od 31 točk Dallasa. "Luka in Kai sta bila odlična. Vemo, da sta naša najpomembnejša igralca, veliko polagamo nanju. Kyrie razume, kdaj je čas, da sam potegne voz, in kdaj poda žogo v roke Luke. Odlično sodelujeta na parketu in tudi to je znak zaupanja, ki ga imata eden do drugega. To je lepota te ekipe in naše garderobe. Nihče ni odnehal, nihče se ni predal, garali smo in garali, trdo delo pa se nam je na koncu obrestovalo," je še dodal Kidd.

Ime Udoka je s Houstonom ostal brez možnosti za končnico. Foto: Reuters

Kaj je Dončić dejal Udoki?

Razumljivo veliko bolj poklapani so bili v zasedbi Houstona, ki bo letošnjo končnico spremljal le v vlogi gledalca. "Dallas je našel način, da se je vrnil v igro. Mislim, da smo jih večino tekme nadigrali, pomembno vlogo pri tem je imel Dillon Brooks. V takšne obračune ne greš s sproščenim odnosom, moraš biti fizičen in agresiven," je svojega varovanca, ki je bil zadolžen predvsem za obrambne naloge na Dončiću, po koncu dejal trener Houstona Ime Udoka, ki si je z Dončićem med tekmo izmenjal nekaj besed. "Na prvi tekmi na gostovanju v Houstonu mi je ves čas nekaj govoril, zato sem zdaj govoril nazaj. Kaj sem mu rekel? Hočete, da dobim kazen? Nisva imela nobenega pogovora," je o tej temi po srečanju dejal Dončić, medtem ko je bil Udoka bolj diplomatski. "Ne razumem slovensko, tako da ne vem," je bil redkobeseden Udoka, ki je nato Mavericksom namenil tudi nekaj besed pohvale. "Odlično delo Nica Harrisona in vodstva kluba pri sestavljanju ekipe," je še dejal trener Rocketsov.

Reporter: "After Luka got the bucket that kinda sealed it he seemed to have something to say to you. What was going on there?"



Ime Udoka: "I don't understand Slovenian so I don't know." pic.twitter.com/0In772Aq4W — Jackson Gatlin (@JTGatlin) April 7, 2024

