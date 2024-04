Neverjetna zmaga Dallasa po čarobnem večeru Irvinga in Dončića #video

* po podaljšku

Najboljši strelci: Irving 48, Dončić 37, Exum in Washington Jr. 14, Jones Jr. 10; Brooks 29, VanVleet 24, Ja. Green 21, Landale 13, Smith Jr. 12, Bullock in Whitmore 11

Houston spravil Dallas v težave

Nedeljski teksaški obračun se je začel nevsakdanje. Luka Dončić je izgubil žogo že v prvem napadu, ukradli so mu jo po dobrih desetih sekundah, Houston pa je povedel. Nato je Kyrie Irving v naslednjem napadu prejel blokado, gostje pa so nadaljevali z dobro igro v napadu. Povedli so z 9:3 in vodstva več niso izpustili iz svojih rok. Dončić je odgovoril s prvim košem, a je sledil odločen nalet gostov. Fred van Vleet je zadel trojko za 14:5, igra gostiteljev ni in ni stekla, hitro je sledila prva minuta odmora za zahtevo Jasona Kidda.

Po njej pa je šlo Dallasu na začudenje polnih tribun še slabše. Houston je na krilih Jalena Greena, ki je hitro dosegel 12 točk in zadel oba meta za tri točke, ušel na 24:5! Dončić je v uvodni polovici prve četrtine izgubil kar tri žoge, veliko težav mu povzroča Amen Thompson, Dallas pa igra v krču. Rakete, ki še vztrajajo v boju za deseto mesto, to še pelje v play-in, so dobre štiri minute do konca prve četrtine prišle do ogromne prednosti (9:28).

Kako si je Thompson prislužil izključitev po nešportnem prekršku nad Kleberjem:

Amen Thompson just pushed the hell out of Maxi Kleber 💀💀 pic.twitter.com/VPSxyFTAwi — Bradeaux (@BradeauxNBA) April 7, 2024

Nato je sledil trenutek, ko je Thompson nešportno in grobo pod košem odrinil Maxija Kleberja, sodniki pa so košarkarju Houstna po ogledu posnetka prisodili namerno napako najvišje stopnje. To je pomenilo neposredno izključitev, Thompson, ki je do takrat delal preglavice Dallasu, je moral predčasno zapustiti parket. V nadaljevanju se je Dallas malenkostno približal gostom, ki pa so še naprej blesteli v metu za tri točke, tako da so imeli v žepu otipljivo prednost. Prvo trojko je zadel tudi Dončić, do konca prve četrtine zbral 9 točk, a si tudi prislužil tehnično napako.

Kako je Brooks zaploskal, ko je Dončić prejel tehnično napako:

HAHA: Luka Doncic got t’ed up and Dillon Brooks was loving every second of it 😂 #NBA #MFFL #Rockets



pic.twitter.com/LlnF7vEwrg — CourtSideHeat (@courtsideheat) April 7, 2024

Ko je nekaj sekund pred piskom sirene izsilil prekršek Dillona Brooksa, je zmagoslavno dvignil roke, sodniki pa so vse skupaj doumeli drugače in kaznovali Ljubljančana. Brooks se je ob vsem tem le sladko nasmihal in zaploskal sodniški odločitvi. Houston je tako prvo četrtino dobil s 42:27. Dončić je dobil 14. tehnično napako v tej sezoni. Če bo pred koncem sezone prejel še dve, bo moral prisilno izpustiti eno tekmo.

Gostiteljem le steklo v napadu

Dallas je v drugo četrtino že tradicionalno vstopil brez Dončića, a se v uvodnih petih minutah ni izkazal. Bledi napadi so ob odlično pripravljeni igri Houstona sejali nemir v domači tabor. Rakete so povedle za več kot 20 točk, ob zaostanku 36:58 se je na parket vrnil slovenski virtouz. Začelo se je bolje za gostitelje, z asistenco je takoj zaposlil Kleberja, ta je bil uspešen za tri točke. A trojke so ostale močno orožje gostov, ki so z natančnimi meti spravljali v obup Kiddove varovance.

Foto: Reuters

Ko se je natančnost meta z razdalje izboljšala tudi Dallasu, uspešen je bil tudi Dončić, se je zaostanek gostiteljev manjšal. Po atraktivni podaji Dončića, ki jo je z alley-oop zabijanjem začinil P.J. Washington, je Dallas po dolgem času zaostajal za manj kot deset točk (57:66). To je bila akcija, ki je dvignila občinstvo na noge.

Atraktivna asistenca Luke Dončića in zabijanje P.J. Washingtona:

Gostitelji so začutili priložnost, Houston, ki je še vedno marljivo zadeval z razdalje, je prvič ponudil konkretnejšo ranljivost. Ko se je ogrel še Kyrie Irving in tik pred koncem prvega dela zadel še trojko za 66:71, se je Dallas približal gostom na najmanjšo razliko po začetku prve četrtine.

Kako je Kyrie Irving dosegel pet točk v zadnji minuti prvega polčasa:

Kyrie closes out the half with a pair of TOUGH buckets 😮‍💨 pic.twitter.com/DHVSiJbWsB — NBA TV (@NBATV) April 7, 2024

V prvem polčasu sta Dončić in Irving dosegla 18 točk, pri gostih je bil najboljši strelec (ob metu iz igre 6/7) Jalen Green (15 točk). Gostje za tri točke mečejo 9/19 (47,4 odstotkov), Dallas pa 7/17 (41,2 odstotkov).

Dončiću znova skandirali "MVP, MVP"

Drugi polčas se ni začel po željah Dallasa. Rakete so sprva po zaslugi Dillona Brooksa, ki se je prelevil v prvega strelca Houstna, držali varno razdaljo. Vse do sredine tretje četrtine, ko so se Mavericks približali na -4 (79:83). Dončić je večkrat uspešno zaposlil Daniela Gafforda, nabiral asistence, v napadu pa je sprva polnil koš gostom Irving, nato pa je sledil šov 25-letnega Slovenca.

Tretja trojka Dončića na srečanju:

Nanizal je nekaj težkih košev, se večkrat v napadu mojstrsko otresel grobega Brooksa in po polaganju približal Dallas na zgolj dve točki zaostanka (87:89). Ko je svojo prvo trojko zadel Tim Hardaway Jr., je Dallas že skoraj ujel goste (93:94), po uspešnem košu in zadetem prostem metu, ob katerem je občinstvo skandiralo ''MVP, MVP'', pa je Dončić izenačil na 96:96. Dlje pa ni šlo.

Houston je popravil igro, voz v napadu je z uspešnimi meti povlekel izkušeni Fred VanVleet, pri Dallasu, kjer se je v težavah zaradi petih osebnih napak znašel Gafford, pa je manjkal razigran posameznik. Zanimivo je, da je pri gostih zadeval tudi Reggie Bullock, nekdanji košarkar Dallasa. Zadel je oba meta za tri točke, Houston pa je v zadnjo četrtino vstopil z lepo prednostjo +8 (106:98).

