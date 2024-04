Bosta LeBron in Bronny James pisala zgodovino? Sin zvezdnika trka na vrata lige NBA.

Devetnajstletnik je napoved o prijavi na nabor lige NBA, ki bo potekal 27. junija, sporočil v petek in hkrati napovedal, da razmišlja tudi o menjavi univerze, tako da pušča svoje možnosti odprte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bronny James je začel košarkarsko pot v srednješolski ekipi Sierra Canyon. Foto: Guliverimage

Bronny James je letos zastopal barve kalifornijske USC, po srčnem zastoju lanskega julija pa je imel le omejeno vlogo. "Za mano je sezona, polna vzponov in padcev, ki pa je vsekakor poskrbela, da sem rasel kot človek, študent in tudi športnik," je zapisal o dogajanju v preteklem letu, ko se je kar pet mesecev zdravil zaradi srčne napake.

Pred prihodom na USC in težavami z zdravjem je bil sin LeBrona Jamesa eden največjih talentov v šolski ligi v NBA.

Bo LeBron James dočakal trenutek, ko bo lahko v ligi NBA zaigral z oziroma proti svojemu sinu Bronnyju? Foto: Reuters

Če bi bil na naboru letos izbran in bi nato tudi podpisal s klubom v ligi NBA, bi postala LeBron in Bronny James prva oče in sin, ki sta bila sočasno aktivna igralca v ligi NBA.

LeBron James je trenutno pri 39 letih najstarejši igralec lige NBA, ob tem pa po poročanju medijev eden najboljših igralcev vseh časov še ne razmišlja o športni upokojitvi. Obstoječa pogodba se mu izteče po prihodnji sezoni, a mediji v Los Angelesu ugibajo, da bi lahko že letos podaljšal svojo zvestobo jezernikom za dve leti.