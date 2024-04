Lakers lovijo Dončićeve, strašna forma Denverja

Los Angeles Lakers so dosegli četrto zaporedno zmago, deveto na zadnjih desetih tekmah. Cleveland Cavaliers, ekipo iz vrha vzhodne konference lige NBA, so premagali s 116:97. D’Angelo Russell je dal 28 točk, veteran LeBron James 24, Anthony Davis pa je imel ob 22 točkah še 13 skokov. Tako so se na lestvici zahodne konference pomaknili na osmo mesto, dosegljivo je tudi še šesto in neposredna uvrstitev v končnico. Do konca rednega dela jih čakajo samo še štiri tekme.

Nikola Jokić je dosegel trojnega dvojčka. Foto: Reuters Aktualni prvaki Denver Nuggets so dosegli eno najvišjih zmag sezone, saj so na domačem parketu Atlanto Hawks premagali s 142:110. Imeli so kar šest košarkarjev z dvomestnim številom točk, največ (24) jih je dal Kentavious Caldwell-Pope. Njihov prvi zvezdnik Nikola Jokić je tekmo končal s svojim 25. trojnim dvojčkom: 19 točk, 14 skokov in 11 asistenc. Denver ima 54 zmag in le 24 porazov ter je na prvem mestu zahodne konference. Boljši so le na vzhodu Boston Celtics z 61 zmagami.

Pri Denverju se je v postavo vrnil Jamal Murray, ki je izpustil sedem tekem zaradi poškodbe kolena in dosegel 16 točk ob šestih podajah. Za Atlanto je 19 točk in 12 skokov vpisal Clint Capela, po 18 sta jih dodala De'Andre Hunter in Bogdan Bogdanović.

Denver ima na vrhu zahoda eno zmago več od Minnesote Timberwolves (53-24). Sledijo Oklahoma City Thunder (52-25), Los Angeles Clippers (49-28) in Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića (47-30). Dallas bo to nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem času gostil Houston Rockets.

Liga NBA, 6. april:

Lestvica: