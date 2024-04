Helios v četrtfinalu ni izkoristil domačega parketa

Domžalčani so vodili le v prvi četrtini, nazadnje pri izidu 15:14. V uvodu v drugo četrtino se še izenačili na 22:22, gostje pa so takoj nato z delnim izidom 12:2 povedli z dvomestno razliko. V tretjem delu je razlika presegla celo 20 točk (37:58), Domžalčani pa so se še enkrat vrnili med žive in se v zadnjem delu nekajkrat približali na sedem točk, a so gostje v kritičnih trenutkih zadeli odločilne koše in ušli na varno razdaljo.

Pri Heliosu je bil s 16 točkami najbolj učinkovit Rok Nemanič, točko manj je dosegel Malcolm Alexander Bernard. Na nasprotni strani je 27 košev dosegel Filip Barna.