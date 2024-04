Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je četrti igralec severnoameriške lige NBA, ki je to sezono ustvaril več kot milijardo ogledov na družbenih omrežjih po vsem svetu, so zapisali pri ligi NBA.

Dončić je na družbenih omrežjih zbral 1,1 milijarde ogledov in s tem zaostaja le za prvim zvezdnikom lige LeBronom Jamesom (1,7 milijarde), Stephenom Curryjem (1,6 milijarde) in francoskim novincem Victorjem Wembanyamo (1,2 milijarde).

V tej sezoni je spremljanje kluba Dallas Mavericks na Facebooku iz Slovenije naraslo za 43 odstotkov na letni ravni.

Mu bo uspelo osvojiti naslov MVP?

Dončić v tej sezoni v prvenstvu NBA dosega skoraj povprečje trojnega dvojčka – 33,9 točke, 9,8 podaje in 9,2 skoka na tekmo. Obenem je 25-letni Slovenec to sezono dosegel rekord lige NBA za največ zaporednih trojnih dvojčkov s 30 točkami (šest).

Njegovih skupno 44 trojnih dvojčkov s 30 točkami v karieri je zdaj tretji dosežek v zgodovini lige NBA, zaostaja le za Russlom Westbrookom in Oscarjem Robertsonom.

Luka Dončić na stavnicah za najkoristnejšega igralca sezone še vedno kotira visoko, saj je v zadnjem tednu rednega dela na drugem mestu, kjer zaostaja le za Srbom in zvezdnikom Denver Nuggetsov Nikolo Jokićem. Dončićev Dallas do konca rednega dela sezone lige NBA čakajo še štiri tekme, in sicer proti Charlotte Hornets, Miami Heat, Detroit Pistons in Oklahoma City Thunder. Trenutno so Dallas Mavericks na petem mestu zahodne konference, ki vodi neposredno v končnico.

