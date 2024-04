New Orleans na pragu neposredne uvrstitve v končnico

V nedeljo se končuje redni del sezone v ligi NBA. Vseh 20 ekip, ki so si priborile končnico oziroma vsaj play-in zanjo, je že odločenih, med njimi so tudi Dallas Mavericks. V noči na petek se igra pet tekem, najzanimivejša bo med New Orleans Pelicans in Sacramento Kings, ki so na šestem oziroma osmem mestu v zahodni konferenci.