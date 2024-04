Boban Marjanović je še enkrat več dokazal, da z razlogom velja za enega najbolj simpatičnih in priljubljenih košarkarjev v ligi NBA. "Boban je človek ljudstva," se danes glasijo naslovi v številnih ameriških medijih, ki so navdušeni nad gesto Srba na nedeljski tekmi. Center Houstona je na gostovanju v areni Crypto.com v zadnji četrtini ob vodstvu svoje ekipe namerno zgrešil dva prosta meta ter na ta način še posebej osrečil navijače Clippersov. Pravila organizatorjev namreč velevajo, da Clippers podarijo vsem navijačem v areni brezplačen sendvič Chick-fil-A, če gostujoči igralec zgreši dva zaporedna prosta meta v četrti četrtini tekme.

Boban intentionally missing a free throw to give Clippers fans free chicken is the craziest thing I’ve seen all season 😂 pic.twitter.com/Ok9Z5JGdTA — Bradeaux (@BradeauxNBA) April 15, 2024

To je vedel tudi 35-letni Marjanović, ki je navijačem jasno in glasno pred izvajanjem povedal, kaj bo storil, ko je zgrešil še v drugo, pa je slavil skupaj z navijači, ki so gesto srbskega velikana bučno pozdravili.

Houston je sicer zadnjo tekmo sezone dobil s 116:105, rakete pa so redni del končale na enajstem mestu z izkupičkom 41-41. Marjanović, ki je v tej sezoni na parketu v povprečju preživel slabih pet minut, je na svoji zadnji tekmi sezone dosegel trinajst točk in osem skokov.

