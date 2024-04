Dva pogoja, da se Bayern uvrsti v finale lige prvakov

Ali veste, kateri polfinalni dvoboj se je v zgodovini lige prvakov igral največkrat? Bayern München - Real Madrid. In se bo tudi letos. Že osmič. Šestkratni zmagovalci tega tekmovanja v Münchnu na prvi tekmi ta torek ob 21. uri gostijo 14-kratne prvake. Trener Thomas Tuchel mora za zmago narediti dvoje: ustaviti Juda Bellinghama in dobiti pomoč navijačev tudi v težkih trenutkih. Tudi oni pa v napadu stavijo na Angleža.

Nogometaši münchenskega Bayerna in madridskega Reala bodo v torek ob 21. uri odprli polfinalne boje v ligi prvakov. Za Bayern je to tekmovanje zadnja priložnost za lovoriko v tej sezoni, a vlogo favorita ima Real, ki je pred osvojitvijo španske krone. Bavarci bodo igrali svoj že 21. polfinale lige prvakov. Samo eno moštvo je v tem pogledu boljše, prav Madridčani, saj bo to njihov 33. polfinale. Kluba se bosta tako že osmič srečala v polfinalu. Nemci so v četrtfinalu izločili londonski Arsenal, Španci pa branilca naslova Manchester City.

Thomas Tuchel poziva navijače k podpori tudi v težkih trenutkih. Foto: Reuters "Ti dve tekmi sta kot finale in moj pristop bo temu primeren. Marsikaj se lahko zgodi. Dali bomo vse od sebe, da dobimo prvo tekmo. Potrebujemo pa fantastično vzdušje. Potrebujemo tudi podporo navijačev v težkih trenutkih. Skupaj z navijači moramo narediti vzdušje, ki nam bo dalo prednost," je na novinarski konferenci pred prvo tekmo, ki bo na njihovi Allianz Areni, poudaril trener Bayerna Thomas Tuchel.

Izločili Angleže, a bosta Angleža zaznamovala nemško-španski polfinale

Sproščena Jude Bellingham in Eduardo Camavinga na treningu na Allianz Areni pred prvo polfinalno tekmo. Foto: Reuters Glavna Bayernova naloga bo ustaviti angleškega mladeniča v napadu Reala. To je 20-letni Jude Bellingham, ki ga Nemci dobro poznajo, saj je pred prestopom v Real igral za Borussio Dortmund. S 17 goli je prvi strelec Reala v španski ligi, v ligi prvakov pa je dal štiri gole in še za štiri podal. "Jude je izvenserijski. Fantastičen je bil že v bundesligi. Zelo je napredoval, kar kaže, kakšen karakter ima. To je mogoče samo, če si močna osebnost. Vsak, ki igra za Madrid, nosi pritisk. On ima pritisk, odkar igra za ta klub, pa še pritisk visokih pričakovanj. In se z njim odlično kosa." In zato je prva Bayernova naloga, če res želijo zmagati: "Poskušali bomo najti rešitve zanj."

Tuchel očitno ne bo imel na voljo vseh najboljših igralcev. Vprašljiv je tudi njihov mladi kreator igre in odličen strelec Jamal Musiala. Enaindvajsetletnik je dal v vseh tekmovanjih to sezono 12 golov in še podal za sedem zadetkov. "Nič še ni stoodstotno jasno. "Konrad Laimer, Matthijs de Ligt in Dayot Upamecano morajo še na pregled. Za Konrada kaže dobro. Počakati moramo tudi še na stanje Jamala Musiale in Leroya Saneja."

Harry Kane je stroj za gole, samo lovorike se ga izogibajo. To sezono je zabil kar 42 golov. Foto: Reuters

Ima pa tudi Bayern najboljšega strelca Angleža. To je Harry Kane. Ta je to sezono na 42 tekmah v vseh tekmovanjih zabil prav toliko golov, večino sicer v bundesligi (35), v ligi prvakov sedem. Pred tekmo sta si rojaka in reprezentančna kolega delila komplimente. "Izjemen igralec je," je o Bellinghamu povedal Kane. "Za njim je izjemna sezona, ampak vseeno upam, da ne bo posebej razpoložen na tekmah proti nam. Sam pa sem samozavesten, da lahko sam zabijem še kakšen gol."

"Za Bayernom je težka sezona, a je zdaj verjetno najboljši, kar zadeva njegovo igro skozi sezono. In ima Harryja Kana, ki dosega številne zadetke," pa je poudaril trener Reala Carlo Ancelotti. Italijan pričakuje izenačen dvoboj. Real, ki ne bo mogel računati na kaznovanega Danija Carvajala, je sicer izločil Bayern v zadnjih treh izločilnih dvobojih - v polfinalih 2014 in 2018 ter četrtfinalu 2017.