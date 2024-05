Košarkarji Indiana Pacers so si v noči na petek zagotovili konferenčni polfinale, potem ko so premagali Milwaukee Bucks z izidom 120:98, izid v zmagah je bil na koncu 4:2.

altercation between pat bev and pacers fans behind the bench pic.twitter.com/dfQpqSBv33 — Rob Perez (@WorldWideWob) May 3, 2024

Ne enkrat, kar dvakrat jo je besno vrgle med gledalce

V zadnji četrtini tekme, do konca je bilo še dobri dve minuti in pol, je Patrick Beverley, košarkar Milwaukee Bucks, žogo vrgel med navijače Indiane, ki so sedeli za klopjo Milwaukeeja. Žoga je eno izmed gledalk zadela v glavo. A to za besnega košarkarskega zvezdnika očitno še ni bilo dovolj. Beverley je želel, da mu vrnejo žogo, ta pa jo je še enkrat močno zalučal v enega izmed gledalcev.

Za tem je sledil verbalno zmerjanje, a je hitro posredovala varnostna služba, potem ko so se začeli obračati tudi ostali igralci Milwaukee Bucks. Med njimi tudi Giannis Antetokounmpo in Damian Lillard. Iz posnetka je razvidno, da se košarkar za svojo potezo ni opravičil.

Kakšna kazen ga bo doletela?

Patrick Beverley, znan kot košarkar hitre jeze, je na zadnji tekmi dosegel šest točk in pet asistenc, njegov met pa je bil 3:11. Za zdaj pa za svojo potezo ni prejel še nobene kazni. Liga NBA običajno kaznuje igralca s 25 tisoč dolarji kazni (23 tisoč evrov), če vrže žogo na tribune. Vsekakor pa bo liga ta incident pregledala in obravnavala.

Luka Dončić bo na delu v noči na soboto. Foto: Guliverimage

Luka Dončić na delu v noči na soboto

Na vzhodu ostaja odprto le še vprašanje, kdo bo izzval prve nosilce Boston Celtics. Šesta tekma med Orlando Magic in Cleveland Cavaliers bo na sporedu v noči z danes na soboto, Cleveland pa vodi v zmagah s 3:2.

Na zahodu igrajo le še Dallas Mavericks Luke Dončića in Los Angeles Clippers. Dallas vodi s 3:2 v zmagah in ima prav tako v noči na soboto ob 3.30 priložnost, da serijo zaključi pred domačimi gledalci. Na boljšega iz tega obračuna čakajo Oklahoma City Thunder, drugi par je Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves.

