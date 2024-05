Murrayju so ob porazu njegovega moštva z 80:106 na gostovanju pri najboljši obrambni ekipi lige NBA v letošnji sezoni Minnesota Timberwolves popustili živci. Trener teh Chris Finch je Murrayjevo obnašanje opisal kot nesprejemljivo in nevarno.

Sedemindvajsetletni Kanadčan ima za sabo sicer najboljšo sezono v karieri, v kateri v povprečju dosega 21,2 točke na tekmo. Ob tem je v svojo statistiko v povprečju vpisal še 6,5 asistence, 4,1 skoka in eno ukradeno žogo na tekmo.

Jamal Murray threw a towel onto the court during Game 2 pic.twitter.com/luj2mKryID