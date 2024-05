Luka Dončić se je oglasil na klic

Če bi bil redni del lige NBA, bi imel Luka Dončić zdaj počitek, so dali vedeti pri Dallasu glede vseh poškodb, s katerimi se spopada prvi zvezdnik Mavericks v končnici. A je v igri veliko, zato slovenski košarkarski dragulj igra kljub bolečinam.

Na zadnjem obračunu je zacvetel in imel povsem drugačno mimiko obraza kot na prejšnjih tekmah. Dejstvo je, da košarkarji Oklahoma City Thunder ne izbirajo sredstev v obrambi, kako se zoperstaviti enemu najboljših košarkarjev na svetu. A je na gostovanju na peti tekmi z mirnostjo stopil korak višje in za seboj potegnil celoten voz Dallasa, ki je prikazal eno najboljših tekem.

Energije ni trošil pri sodnikih

Podpisal se je pod novi trojni dvojček (31 točk, deset skokov in 11 asistenc), njegova dominantnost pa je bila vidna že vse od začetka dvoboja. "Osredotočen sem bil na igranje košarke. Užival sem, igral z moštvenimi kolegi in zmagali smo," je dejal Dončić po zadnji tekmi.

Na zadnji tekmi se ni pretirano ukvarjal s sodniki in raje varčeval z energijo. Foto: Reuters

Lahko zapišemo, da se je oglasil na klic. Klic moštva, da pokaže eno od svojih čarovnij, ki jih ima na voljo v svojem repertoarju. Pokazal je, da zna v ključnem trenutku narediti nekaj več. In to na gostovanju, proti najboljši ekipi zahodne konference v rednem delu.

Vnesel je mirnost v svojo ekipo. Tudi s tem, da se ni ukvarjal s sodniki, pri katerih ponavadi porabi kar dosti ali preveč energije. "Včasih pozabim, da je košarka moja ljubezen in da jo moram igrati. Mentalno sem bil osredotočen na to, da grem na parket in igram košarko z nasmehom na obrazu. Z njimi sem se pogovarjal normalno, nisem se pritoževal," je še dodal.

Irving dal spodbudo Livelyju, ki je v življenju že veliko pretrpel

Zelo pomemben podatek ob vseh zmagah Dallasa v seriji z Oklahomo je tudi dvoboj pod obročem. Ko so ga dobili, so zmagali. Ko so omejili učinek Cheta Holmgrena, so Teksašani slavili zmago. Predvsem sta Daniel Gafford in Dereck Lively II pomembna v segmentu branjenja rakete. Zelo dobro jo zapirata in tekmecu onemogočata lahke prodore pod koš. Na zadnjem obračunu sta podelila štiri blokade. Novinec Lively je tisti košarkar, ki ima najboljšo razliko med danimi in prejetimi koši v tej seriji. Ob njegovi prisotnosti na parketu naredi Dallas največjo razliko.

Dereck Lively II kot novinec igra odlično. Foto: Reuters

Dobrodošlo je, da zanj kot mentor skrbi Tyson Chandler, ki ima iz lastne kariere v vlogi centra ogromno izkušenj. V končnici je prav tako naredil velik preskok pri izvajanju prostih metov, pa čeprav je bil proti Oklahomi zelo na tnalu. V rednem delu je denimo metal 50,6 odstotka. Spomnimo se, kako je trener Oklahome Mark Daigneault naročil svojim izbrancem, naj namerno delajo prekrške nad njim, posledično pa se je večkrat znašel na črti za proste mete. Na tisti tekmi je zadel osem od 12 poizkusov, na zadnji pet od šestih, ko so se na podoben način spravili nanj.

"Irving (Kyrie Irving, op. a.) je naredil ogromno dela, potem ko mu je s klopi dejal, naj se ne izogiba prekrškom in naj ne teče po igrišču, ampak naj zadene proste mete. Mislim, da mu je s tem prinesel mirnost. In za mladega košarkarja, ki je novinec, je še kako pomembno, da je miren," ga je pohvalil glavni trener Jason Kidd.

Nikdar še nisem videl česa takšnega

Lively je pokazal, da se razvija v pravo smer. A njegovo življenje ni postlano z rožicami. Ko je bil star sedem let, je njegov oče Dereck starejši zaradi prevelikega odmerka mamil umrl, pred mesecem pa mu je zaradi raka umrla še mama. Ne glede na vso žalost mu je uspelo premagati težke trenutke in s svojo drugo družino, ki jo predstavljajo soigralci, trenerji, šel naprej.

Velike rezerve imajo pri Dallasu še v izgubljenih žogah. Teh je bilo v seriji občutno preveč in posledično prihaja tekmec do lahkih košev. Oklahoma je denimo na zadnji tekmi dosegla 92 točk, od tega kar 17, ko so Mavs izgubili žogo.

Dončić je navdušen nad Derrickom Jonesom Jr. Foto: Reuters

Na peti tekmi je bilo dobrodošlo, da se je v napadu, kar se tiče uspešnih metov za tri točke, prebudil obrambni garač Derick Jones Jr. Z 19 točkami, zadel je tri trojke, je bil drugi strelec Dallasa in je nasledil P. J. Washingtona, ki je bil na prejšnjih dveh obračunih izjemno razpoložen pri metih z razdalje.

"D. Jones je izven lige glede na to, kako skače. To je neverjetno. Nikdar še nisem videl česa takšnega. Nazadnje je zadeval še trojke. Celosten košarkar je," ga je pohvalil Dončić.

Če bodo zbrani, se pot v konferenčni finale lahko odpre

Naslednji obračun med tekmecema bo v noči na nedeljo (ob 2. uri), ko bo imel Dallas prvo zaključno žogico za vstop v finale, kjer sta še obe mesti prosti. Napeto je tudi med Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves, ki je izsilila odločilno sedmo tekmo.

Če bodo Dončić in druščina pred domačimi navijači zbrani, se jim bo lahko odprla pot do konferenčnega finala, v katerem je bil Dallas nazadnje pred dvema letoma in kasneje moral priznati poraz prvakom Golden State Warriors. Prav tako bo zanimivo videti, kako se bo mlada zasedba Oklahome spopadla s pritiskom, saj morajo nujno dobiti dve zmagi, v kolikor ne želijo sezone končati proti ekipi iz Teksasa.